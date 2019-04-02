Футбол
Неймар попросил «ПСЖ» приобрести КоутиньоЧемпионат 02:04
Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной. «Челси» видит в полузащитнике замену Эдену Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. «Манчестер Юнайтед» интересуется Коутиньо, не считая его приоритетной целью.
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Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Депутаты приняли отставку мэра Курска
Мэр Курска Николай Овчаров на заседании городского совета внес на рассмотрение вопрос о своей отставке.
Обновлено в 05:23
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
Тотти хочет видеть Де Росси на посту главного тренера «Ромы»
В случае назначения Тотти хочет продолжить работу с Де Росси и видит в нём хорошого кандидата на пост наставника команды.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Общество
Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит «китовую тюрьму» в Приморье
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, как ожидается, прибудет в Россию 3 апреля, а 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Владение электромобилем подешевеет к 2022 году
По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C (гольф-класс) сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Наука
Ученые: Хроническую боль и ожирение можно лечить воздействием на один и тот же белок
Американские ученые провели исследования, позволившие сделать выводы, что депрессию, ожирение, хроническую боль можно лечить, воздействуя на один и тот же ключевой белок.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова
Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.
Обновлено в 04:39
Кино
Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с юбилеем
Обновлено в 03:27
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Феррари»
Немецкий пилот Мик Шумахер впервые сел за руль болида «Феррари», взяв 29-й номер для тестов.
Обновлено в 04:39
Энергетика
Газпром назвал степень готовности «Северного потока-2»
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский суд
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России
По итогам первого квартала 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено в 00:15
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Два жителя Омска напали с ножами на сожителей своих бывших девушек
В Омске двое молодых людей напали с ножами на сожителей своих бывших девушек, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 04:26
Экономика
Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
Обновлено в 05:57
Политика
Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов
Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на брифинге заявила, что не намерена оспаривать в суде результаты первого тура выборов, несмотря на нарушения.
Обновлено в 06:00