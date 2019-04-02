Футбол
Неймар попросил «ПСЖ» приобрести КоутиньоЧемпионат 02:04
Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной. «Челси» видит в полузащитнике замену Эдену Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. «Манчестер Юнайтед» интересуется Коутиньо, не считая его приоритетной целью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Авто
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России
За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Прокуратура купит в Екатеринбурге квартиру с тремя санузлами за 11,6 млн рублей
Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО 2 апреля объявило конкурс на закупку четырехкомнатной квартиры в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Госдума освободила фельдъегерскую службу от платы за парковку машин
Авторы закона - депутаты Госдумы - в пояснительных материалах отмечают, что стоянка транспортных средств органов фельдъегерской службы "на парковках общего пользования, расположенных на значительных расстояниях от мест доставки корреспонденции, затрудняет обеспечение необходимых требований безопасности, снижает оперативность ее доставки и повышает риск утраты", а также хищения.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах президента
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Минобороны РФ: в ЦВО в этом году наберут на 8 тысяч меньше срочников
Interfax-Russia.ru - Количество призывников, которые будут отправлены на службу в вооруженные силы из регионов Центрального военного округа (ЦВО) в весеннем призыве 2019 года, сократится почти на 15% по сравнению с осенью предыдущего года, сообщил во вторник начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа Александр Линьков.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Суд Оренбурга рассмотрит ходатайства бывшего мэра и его заместителя
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку
Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Экономика
ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Роша: «У „Спартака“ есть шансы догнать „Зенит“ и стать чемпионом»
Нападающий «Спартака» Педро Роша ответил на вопросы перед матчем с ЦСКА и проанализировал шансы в борьбе за чемпионство.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Космос
ИМБП РАН оснастят имитатором гребли для космонавтов
Обновлено в 02:31
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Спорт
Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Авто
Фотошпионы рассекретили новый кроссовер Hyundai Venue
Новый субкомпактный паркетник станет глобальной моделью бренда и дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне в апреле.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33