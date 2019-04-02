Футбол

Неймар попросил «ПСЖ» приобрести КоутиньоЧемпионат 02:04

Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной. «Челси» видит в полузащитнике замену Эдену Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. «Манчестер Юнайтед» интересуется Коутиньо, не считая его приоритетной целью.
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«ПСЖ» и «Челси» проявляют интерес к Коутиньо

Sport24.ru02:58

Роман не задался, развод — проблема. Что делать «Барсе» с Коутинью?

Sportbox.RU06:17

СМИ: «ПСЖ» и «Челси» претендуют на Коутиньо

Советский спорт03:45

Коутиньо не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru11:49

СМИ: Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутинью

Матч ТВ02:35

Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо

Чемпионат02:04

Коутиньо интересен «ПСЖ», «Челси» и «МЮ»

Sports.ru00:29
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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Российский бренд премиальных автомобилей Aurus подготовил для команды G-Drive Racing 600-сильный гоночный прототип Aurus 01.
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В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
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Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
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