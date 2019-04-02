Футбол
Неймар попросил «ПСЖ» приобрести КоутиньоЧемпионат 02:04
Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной. «Челси» видит в полузащитнике замену Эдену Азару, но для начала лондонцам нужно решить ситуацию с запретом на покупку футболистов. «Манчестер Юнайтед» интересуется Коутиньо, не считая его приоритетной целью.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика
Оценены шансы России и Украины на примирение при Зеленском
Отношения между Москвой и Киевом останутся напряженными даже в том случае, если шоумен Владимир Зеленский победит на выборах президента Украины.
Обновлено в 11:45
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Обновлено в 06:32
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:27
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму при расчете за электричество
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", – говорится в документе.
Обновлено в 08:04
Космос
Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»
Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400
США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Дроздова рассказала о своих комплексах
Обновлено в 09:00
Автоспорт
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01
Российский бренд премиальных автомобилей Aurus подготовил для команды G-Drive Racing 600-сильный гоночный прототип Aurus 01.
Обновлено в 06:54
Общество
Эдита Пьеха вновь не получит звание почетного гражданина Петербурга
Певица Эдита Пьеха и еще несколько заслуженных деятелей культуры из Петербурга вновь могут не стать почетными гражданами Северной столицы.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Происшествия
Учитель труда «погладил» шаловливого школьника утюгом
Полиция начала проверку по обращению жительницы Воронежской области, заявившей, что ее сына на уроке учитель специально обжег утюгом.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео
Обновлено в 04:30
Кино
В сети появился новый трейлер «Мстителей»
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
Обновлено в 10:33
Общество
Последняя норковая ферма в Германии закрылась
Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
Обновлено в 04:53
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста Дмитрия Михальченко
Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр решение о продлении ареста главы компании «Форум» Дмитрия Михальченко до 21 июня, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 09:35
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Происшествия
Магасский суд арестовал нескольких участников массовой акции протеста
Правоохранительные органы Ингушетии задержании несколько участников протестной акции 26-27 марта и доставили их суд.
Обновлено в 10:10
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Спорт
Мишин: Лазукин не был готов к возможности выступить на командном ЧМ
Российский фигурист Андрей Лазукин не был готов к возможности выступить на командном чемпионате мира в Японии, но сейчас делается все для срочного оформления визы спортсмену, сообщил тренер Лазукина Алексей Мишин.
Обновлено в 10:08
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Политика
Главы МИД стран НАТО обсудят аспекты «российской угрозы»
Главы МИД стран НАТО обсудят в Вашингтоне "весь спектр угроз со стороны России", включая инцидент в Солсбери, события в Керченском проливе и Крыму, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны
Глава МИД Германии Хайко Маас, выступая в Организации Объединённых Наций, призвал отказаться от логики времён холодной войны.
Обновлено в 12:04