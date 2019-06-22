Неймар пообещал вернуться в «Барселону»REGNUM 08:30

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.

Спорт день за днем

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Спорт день за днем

Здоровье В Ростовской области клещи покусали четыре тысячи человек В этом году насекомые добрались до 4430 жителей региона, причем почти 500 человек покусали только за прошедшую неделю.

Авто Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.

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Политика Президент Грузии считает российских туристов благом Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.

Происшествия На Урале драка завершилась смертью и беспорядками В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.

Футбол В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".

Здоровье Медики Югры спасли от смерти девушку с неверным диагнозом Награда была утверждена главным врачом учреждения сразу после удивительного спасения молодой пациентки, чья жизнь висела на волоске от смерти.

Политика Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.

Политика Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Общество Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала женщинам ценный совет Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.

Энергетика На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.

Футбол Манджукич может перейти из «Ювентуса» в «Лацио» Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб этим летом. В услугах хорвата заинтересован «Лацио».

Политика ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.

Здоровье Народная защита. Как предохраняются хозяйственным мылом и пепси-колой Тампоны из хлопка пропитываются экскрементами крокодила или слона и вводятся во влагалище после полового акта В Индии предпочитали кал слона, а в Египте — крокодила.