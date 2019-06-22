Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»REGNUM 08:30
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Здоровье
В Ростовской области клещи покусали четыре тысячи человек
В этом году насекомые добрались до 4430 жителей региона, причем почти 500 человек покусали только за прошедшую неделю.
Обновлено в 05:45
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Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором
Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
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Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою
Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
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Политика
Президент Грузии считает российских туристов благом
Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
Обновлено в 10:23
Футбол
В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ
Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Здоровье
Медики Югры спасли от смерти девушку с неверным диагнозом
Награда была утверждена главным врачом учреждения сразу после удивительного спасения молодой пациентки, чья жизнь висела на волоске от смерти.
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву
Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
Обновлено в 09:25
Энергетика
На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Спорт
Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр
Обновлено в 12:04
Футбол
Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками – будет конкурентом „Зенита“»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке».
Обновлено в 11:43
Футбол
Манджукич может перейти из «Ювентуса» в «Лацио»
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб этим летом. В услугах хорвата заинтересован «Лацио».
Обновлено в 13:12
Кино
Новая «Матрица» не за горами: сестры Вачовски снимут новый фильм
Сестры Вачовски начнут снимать новую, четвертую часть знаменитой франшизы «Матрица».
Обновлено в 13:11
Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено в 14:14
Единоборства
Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу
Обновлено вчера в 06:40
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Здоровье
Народная защита. Как предохраняются хозяйственным мылом и пепси-колой
Тампоны из хлопка пропитываются экскрементами крокодила или слона и вводятся во влагалище после полового акта В Индии предпочитали кал слона, а в Египте — крокодила.
Обновлено в 12:30
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
Обновлено 21 июня в 07:48
Футбол
Комбаров рассказал, были ли у него разногласия с Кононовым
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, жалеет ли он об уходе из московской команды.
Обновлено в 11:05
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 04:37