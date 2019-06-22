Футбол

Неймар пообещал вернуться в «Барселону»REGNUM 08:30

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Советский спорт12:10

Источник: «„ПСЖ“ отказал „Барселоне“ в трансфере Неймара»

Sport.ru12:59

СМИ: Неймар написал игрокам «Барселоны» о скором возвращении

LiveSport.ru06:10

ПСЖ отклонил предложение «Барселоны» по Неймару

Спорт день за днем11:44

СМИ: «ПСЖ» не будет продавать Неймара в «Барселону»

Спорт-Экспресс10:30

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

Чемпионат11:13

Игроки «Барселоны» выступают за возвращение Неймара

Все про Спорт рувчера в 13:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Здоровье

В Ростовской области клещи покусали четыре тысячи человек

В этом году насекомые добрались до 4430 жителей региона, причем почти 500 человек покусали только за прошедшую неделю.
Обновлено в 05:45
Авто

Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором

Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Единоборства

Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою

Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Политика

Президент Грузии считает российских туристов благом

Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Политика

Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Футбол

В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ

Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".
Обновлено в 09:19
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Здоровье

Медики Югры спасли от смерти девушку с неверным диагнозом

Награда была утверждена главным врачом учреждения сразу после удивительного спасения молодой пациентки, чья жизнь висела на волоске от смерти.
Обновлено в 09:35
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Политика

Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву

Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала женщинам ценный совет

Пугачева дала совет женщинам, как добиться успеха с мужчинами.
Обновлено в 09:25
Энергетика

На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Спорт

Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр

Обновлено в 12:04
Футбол

Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками – будет конкурентом „Зенита“»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке».
Обновлено в 11:43
Футбол

Манджукич может перейти из «Ювентуса» в «Лацио»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть клуб этим летом. В услугах хорвата заинтересован «Лацио».
Обновлено в 13:12
Кино

Новая «Матрица» не за горами: сестры Вачовски снимут новый фильм

Сестры Вачовски начнут снимать новую, четвертую часть знаменитой франшизы «Матрица».
Обновлено в 13:11
Политика

ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено в 14:14
Единоборства

Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу

Обновлено вчера в 06:40
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Здоровье

Народная защита. Как предохраняются хозяйственным мылом и пепси-колой

Тампоны из хлопка пропитываются экскрементами крокодила или слона и вводятся во влагалище после полового акта В Индии предпочитали кал слона, а в Египте — крокодила.
Обновлено в 12:30
Путешествия

Booking.com определил самые гостеприимные страны мира

Обновлено 21 июня в 07:48
Футбол

Комбаров рассказал, были ли у него разногласия с Кононовым

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, жалеет ли он об уходе из московской команды.
Обновлено в 11:05
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное