Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»REGNUM 08:30
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Происшествия
Российская студентка спасла тонущих детей и погибла
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Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено 21 июня в 06:05
Политика
Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке
«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
Обновлено в 12:33
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Игры
Разработчики Cuphead мечтают сделать игру серии Legend of Zelda
Studio MDHR заявила, что хотела бы создать проект по серии Legend of Zelda.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах 2020 года
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 11:47
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Грузия может потерять российских туристов и инвестиции
Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Происшествия
Миллионы Гульнары Каримовой вернули Узбекистану
Обновлено в 07:37
Политика
Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии.
Обновлено в 10:58
Политика
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста
В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.
Обновлено в 12:27
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Спорт
Российские гимнастки завоевали еще одно золото Европейских игр
Обновлено в 12:04
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек
Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Политика
Стелу русским воинам открыли на Крите
Обновлено в 12:28
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Интернет
В Иране нашли эффективный способ блокировки Telegram
Стоит отметить, что данные меры блокировки затрагивают только новых пользователей Telegram или тех, кто вышел из аккаунта на всех своих устройствах.
Обновлено в 09:02
Спорт
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Политика
Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля
Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Здоровье
В Роспотребнадзоре сняли ограничение на купание в Севастополе и Алуште
Временные ограничения купания, которые были введены на период до получения удовлетворительных результатов исследований морской воды, снимаются по мере поступления соответствующих результатов исследований, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09