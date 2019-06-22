Неймар пообещал вернуться в «Барселону»REGNUM 08:30

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.

Спорт день за днем

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Спорт день за днем

Наука Найдены артефакты саламинского сражения в Греции Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

Политика Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке «С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.

Космос Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.

Игры Разработчики Cuphead мечтают сделать игру серии Legend of Zelda Studio MDHR заявила, что хотела бы создать проект по серии Legend of Zelda.

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.

Политика Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах 2020 года Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году.

Экономика Грузия может потерять российских туристов и инвестиции Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.

Политика Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии.

Политика В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Происшествия Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.

Интернет В Иране нашли эффективный способ блокировки Telegram Стоит отметить, что данные меры блокировки затрагивают только новых пользователей Telegram или тех, кто вышел из аккаунта на всех своих устройствах.

Спорт Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.

Политика Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Политика Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.

Политика Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Авто УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер» В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.

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