Футбол
Неймар получил травму во время тренировки сборной БразилииГазета.Ru вчера в 17:52
Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму на тренировке перед матчами Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Как отмечает Globo Esporte, во время удара форвард почувствовал боль в колене.
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Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и покинул поле в сопровождении врача
Sport24.ruвчера в 17:08
Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии
Советский спортвчера в 17:38
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