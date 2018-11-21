Футбол

Неймар получил травму в товарищеском матче против Камеруна
Газета.Ru
17:06

Бразилия — Камерун
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стэдиум МК
Неймар
Ришарлисон
8′
19′
Жорж Манджек
Ришарлисон
45′
Роберто Фирмино
Габриэл Жезус
46′
46′
Андре Онана
Фабрис Ондоа
65′
Эрик Максим Шупо-Мотинг
Клинтон Н`Жи
68′
Стефан Баокен
Кристиан Бассогог
Виллиан
Уолас
69′
Паулиньо
Дуглас Коста
69′
76′
Пьер Кунде
Фабрис Олинга
89′
Карл Токо-Экамби
Жак Зуа
Нападающий сборной Бразилии Неймар был заменен из-за травмы в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0), сообщает "Советский спорт".
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