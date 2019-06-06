Футбол

Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травмуМатч ТВ вчера в 22:33

Подопечные Тите победили во встрече со счетом 2:0. По ходу встречи отличились Ришарлисон и Габриэл Жезус. Лидер сборной Бразилии Неймар вынужден был покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры.
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