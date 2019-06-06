Футбол
Неймар рискует пропустить четыре месяцаЕвро-футбол.ру 07:28
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может пропустить около четырёх месяцев. По информации L’Equipe, южноамериканскому форварду может потребоваться операция, и тогда он восстановится к середине октября.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Политика
Кучма объяснил идею не отвечать на обстрел в Донбассе
Идею Кучмы раскритиковал и бывший глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 11:23
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 11:00
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций
Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Общество
Восстановлена хронология отравления Алибасова
Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:05
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Супруга Панкратова-Черного назвала причину госпитализации актера
Актер Александр Панкратов-Черный отдыхает дома после больницы, куда он попал из-за скачка давления, рассказала РИА Новости его супруга Юлия Монахова.
Обновлено в 11:34
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Россия снимет экономические санкции с Евросоюза, если увидит сигналы Европарламента о желании сотрудничать.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца
Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено в 10:35
Культура
Тимур Бекмамбетов снимет сериал о россиянах в интернет-бизнесе
Проект выйдет на СТС и на онлайн-платформах НМГ «Базелевс» Тимура Бекмамбетова снимет для «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа» документальный сериал о россиянах, повлиявших на развитие интернета.
Обновлено в 10:35
Политика
Захарова указала на несоответствие внешней политики США их принципам
Соединённые Штаты уничтожают собственную идеологию, вмешиваясь в дела других стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT, комментируя политику США в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 11:34
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии
Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено вчера в 21:27
Теннис
Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Политика
Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины
Верховная рада отклонила представление президента Украины Владимира Зеленского об отставке главы Минобороны Степана Полторака.
Обновлено в 06:35
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04