Футбол

Неймар получил травму в матче со «Страсбуром»Soccer.ru вчера в 18:05

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбуром" (2:0). На 62-й минуте встречи бразилец был заменён на Муссу Диаби.
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У Неймара рецидив травмы 5-й плюсневой кости. Его участие в игре с «МЮ» под вопросом

Sports.ruвчера в 23:38

«Пусть Неймар не плачет». Футболист «Страсбура» призвал бразильца не жаловаться после травмы

Sport24.ruвчера в 21:26

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Советский спортвчера в 16:58

Неймар не смог сдержать слёз, получив травму в матче со «Страсбургом»

Чемпионатвчера в 18:30

«ПСЖ» вышел в 1/8 кубка Франции, где может встретиться с «Нантом»

Матч ТВвчера в 16:57

«ПСЖ» уверенно обыграл «Страсбург» и потерял Неймара

Евро-футбол.рувчера в 17:01

ПСЖ – «Страсбур»: кто-то верит в Страсбур?

Все про Спорт ру22 января в 16:28
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Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Обновлено вчера в 22:49
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

В год на Луне появляется около 140 новых метеоритных кратеров диаметром более 10 м. Однако это первый раз, когда падение метеорита удалось зарегистрировать во время затмения.
Обновлено вчера в 00:22
Наука

В Китае клонированы пять идентичных макак

Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В Воронежской области столкнулись два автобуса, один погибший

В Единой дорожно-диспетчерской службе сообщили, что в результате столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу

Красноярские ученые недавно объявили самой полезной в мире рыбой боганидского гольца, который обитает в озерах Сибири.
Обновлено вчера в 19:15
Технологии

С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков

Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено вчера в 12:14
Наука

Boeing испытал автономный самолет для передвижения в городе

Компания Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для транспортировки в городской среде.
Обновлено вчера в 09:33
Авто

УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием

В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.
Обновлено вчера в 06:40
Общество

Население России уменьшилось впервые за десять лет

Согласно представленной информации, численность населения страны уменьшилась впервые с 2009 года.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки Денге

За 11 месяцев 2018 года 212 российских туристов заразились лихорадкой Денге после посещения стран Юго-Восточной Азии, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:02
Политика

Глава Читы Михалев подал в отставку

Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Обновлено вчера в 02:34
Спорт

Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено вчера в 09:25
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Во Владивостоке произошло возгорание в подвале школы

Площадь пожара и причина возгорания выясняются. Школа №33 располагается в спальном районе Владивостока на улице Сахалинской.
Обновлено вчера в 23:02
Наука

Раскрыта причина смерти Александра Македонского

Обновлено вчера в 18:05
Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Наука

Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты

Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Opel показал новый фургон Vivaro

Компания Opel представила фургон Vivaro — перелицованный вариант моделей Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Toyota ProAce.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье

Названо самое полезное для здоровья мороженое

Обновлено вчера в 20:16
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга

В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 06:48
Авто

Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии

Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Захарова прокомментировала события в Венесуэле

Обновлено вчера в 18:57
Гаджеты

Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон

Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

В небе над Москвой появилось гало

Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено вчера в 07:30
Интернет

Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой

Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

В Греции родится ребенок от трех родителей

Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено вчера в 14:43
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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