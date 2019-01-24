Неймар получил травму в матче со «Страсбуром»Soccer.ru вчера в 18:05

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбуром" (2:0). На 62-й минуте встречи бразилец был заменён на Муссу Диаби.

Неймар получил травму в матче со «Страсбуром»

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