Футбол
Неймар получил травму на тренировке сборной БразилииSoccer.ru вчера в 18:28
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время тренировки национальной команды. Сообщается, что бразилец почувствовал боль в левом колене.
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Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и покинул поле в сопровождении врача
Sport24.ruвчера в 17:08
Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии
Советский спортвчера в 17:38
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Технологии
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"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
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