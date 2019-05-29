Футбол

Неймар получил травму на тренировке сборной БразилииSoccer.ru вчера в 18:28

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время тренировки национальной команды. Сообщается, что бразилец почувствовал боль в левом колене.
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Неймар не смог до конца провести тренировку в сборной Бразилии из-за травмы

Матч ТВвчера в 21:16

Неймар сыграл в теннисбол перед Кубком Америки (видео)

Sportmail.ru27 мая в 10:32

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразили

Спорт-Экспрессвчера в 18:04

Неймар получил травму во время тренировки сборной Бразилии

Газета.Ruвчера в 17:52

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за повреждения

Чемпионатвчера в 17:18

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и покинул поле в сопровождении врача

Sport24.ruвчера в 17:08

Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии

Советский спортвчера в 17:38
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Общество

Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий

В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие

Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35

Обновлено вчера в 20:45
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках

Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.
Обновлено 27 мая в 05:53
Финансы

Минфин назвал факторы, от которых зависит динамика ставок по ипотеке

Повышение и снижение ставок по ипотеке, прежде всего, определяется макроэкономической ситуацией и стоимостью привлечения банками средств.
Обновлено в 02:06
Наука

Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет

С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Политика

Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС

Обновлено в 02:09
Политика

Трамп завершил трехдневный визит в Японию

Финал трехдневного визита Дональда Трампа в Японию ознаменовался посещением американским президентом и его супругой Меланьей японского вертолетоносца JS Kaga постройки 2015 года.
Обновлено вчера в 05:31
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено вчера в 04:37
Космос

Ученые: Взрыв сверхновой помог человеку перейти к прямохождению

Обновлено вчера в 11:31
Энергетика

Азербайджан возобновит прокачку нефти в Новороссийск с 1 июля

Азербайджан возобновит прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1 июля, сообщил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров.
Обновлено в 02:25
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Обновлено в 02:12
Наука

Обнаружена опасность загрязнения Тихого океана радиоактивными отходами США

Стало известно, что в куполе хранилища радиоактивных отходов США, которое расположено на Маршалловых Островах в Тихом океане, появились трещины.
Обновлено 26 мая в 07:26
Технологии

Huawei переманит новосибирских студентов из Google большими зарплатами

Жэнь Чжэнфэй заинтересовали студенты НГУ, которые вот уже как шесть лет завоевывают золото и серебро на Международной олимпиаде по информатике.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Гибель члена сборной РФ по виндсерфингу под «Метеором» попала на видео

Обновлено вчера в 13:56
Технологии

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.
Обновлено в 01:15
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале

Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Здоровье

Будем здоровы (экс-Мединфо): Насморк

Человек думает, что у него хроническая простуда или аллергия, а у него вазомоторный ринит, вызванный искривлением носовой перегородки, при котором нарушены и тонус сосудов, и образование слизи.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

Обновлено в 02:22
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

На заброшенной стройке в Новосибирске погибла девочка

Маленькая девочка во вторник разбилась насмерть, упав с третьего этажа заброшенной стройки в Ленинском районе Новосибирска, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:41
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт

Обновлено вчера в 10:16
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Экономика

Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами

В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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