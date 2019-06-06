Футбол
Неймар получил травму и пропустит Кубок АмерикиPravda.Ru 05:52
Неймар получил серьезную травму в товарищеском матче сборной Бразилии против Катара. Футболист покинул поле на 21-й минуте при помощи врачей команды. Со стадиона нападающий уходил на костылях.
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Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
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Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Путешествия
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Как будет выглядеть туристический бренд региона, будет ли маршрут конкурентным и что мешает уже сегодня продвигать южноуральский турпродукт на российском и международном рынке, «ЮП» рассказал директор Центра развития Челябинской области Дмитрий Столбов.
Обновлено в 06:52
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей в связи с наступившей в столице жарой советует врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
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Броня из пены защитит военную технику от пуль
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Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Политика
Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ
Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Карітеl, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.
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Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Общество
В США планируют снести школу «Колумбайн»
Власти штата Колорадо изучают план по сносу школы "Колумбайн", при стрельбе в которой в 1999 году погибли 13 человек.
Обновлено в 20:54
Происшествия
«От слизистой ничего не осталось»: токсиколог рассказал, какая операция ожидает Бари Алибасова
Продюсера и шоумена Бари Алибасова ожидает операция по частичной или полной пластике пищевода. Об этом сообщают его коллеги и друзья.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Общество
Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками
Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
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Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
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Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.
Обновлено в 08:27
Интернет
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения
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Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
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Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Супермаркеты начнут продавать продукты в кредит
Сеть супермаркетов «Перекресток» начнет продавать товары в кредит.
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Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
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ЖКХ
В Новосибирской области региональный оператор по обращению с отходами расширяет возможности оплаты услуг для населения
6 июня 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — расширяет спектр возможностей для оплаты услуги с целью улучшения сервисного обслуживания потребителей.
Обновлено в 09:07