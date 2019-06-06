Футбол

Неймар получил травму и пропустит Кубок АмерикиPravda.Ru 05:52

Неймар получил серьезную травму в товарищеском матче сборной Бразилии против Катара. Футболист покинул поле на 21-й минуте при помощи врачей команды. Со стадиона нападающий уходил на костылях.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар опубликовал фото травмированного голеностопа

Газета.Ru17:05

Неймар опубликовал фото распухшего голеностопа. Из-за травмы бразилец пропустит Кубок Америки

Sport24.ru16:16

Неймар показал травмированную ногу. Фото

Спорт-Экспресс20:16

Неймар продемонстрировал опухлость на травмированной ноге

Чемпионат18:10

Неймар показал травмированную ногу

Матч ТВ16:45

Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы

Советский спорт11:53

Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы

Sports.ru07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Обновлено в 19:49
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Путешествия

Загрузить маршрут. Какие туристические бренды есть у Челябинской области

Как будет выглядеть туристический бренд региона, будет ли маршрут конкурентным и что мешает уже сегодня продвигать южноуральский турпродукт на российском и международном рынке, «ЮП» рассказал директор Центра развития Челябинской области Дмитрий Столбов.
Обновлено в 06:52
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество

Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару

Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей в связи с наступившей в столице жарой советует врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова.
Обновлено в 20:50
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Политика

Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ

Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Карітеl, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.
Обновлено в 13:11
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Общество

В США планируют снести школу «Колумбайн»

Власти штата Колорадо изучают план по сносу школы "Колумбайн", при стрельбе в которой в 1999 году погибли 13 человек.
Обновлено в 20:54
Происшествия

«От слизистой ничего не осталось»: токсиколог рассказал, какая операция ожидает Бари Алибасова

Продюсера и шоумена Бари Алибасова ожидает операция по частичной или полной пластике пищевода. Об этом сообщают его коллеги и друзья.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Общество

Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками

Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Шоу-бизнес

51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 05:03
Интернет

В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения

6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
Обновлено в 20:26
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Супермаркеты начнут продавать продукты в кредит

Сеть супермаркетов «Перекресток» начнет продавать товары в кредит.
Обновлено в 08:14
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
ЖКХ

В Новосибирской области региональный оператор по обращению с отходами расширяет возможности оплаты услуг для населения

6 июня 2019 года опубликована информация о том, что региональный оператор по обращению с ТКО Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — расширяет спектр возможностей для оплаты услуги с целью улучшения сервисного обслуживания потребителей.
Обновлено в 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное