Футбол
Неймар получил травму и пропустит Кубок АмерикиPravda.Ru 05:52
Неймар получил серьезную травму в товарищеском матче сборной Бразилии против Катара. Футболист покинул поле на 21-й минуте при помощи врачей команды. Со стадиона нападающий уходил на костылях.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие
Как США ответят Турции на покупку С-400 у РФ, узнало Reuters
По данным агентства, США приняли это решение из-за покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек
Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 17:30
Экономика
Дальнему Востоку не поделили субсидии
Вице-премьер Юрий Трутнев добивается сохранения их на прежнем уровне и получил на это согласие Владимира Путина, хотя курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак хочет сократить субсидии, не выделяя их бюджетным потребителям и крупной промышленности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено в 18:22
Здоровье
Дерматолог дала советы россиянам по защите кожи от солнца в пик жары
Врач-дерматолог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова рассказала, как защитить кожу от негативного влияния солнца в связи с наступившей в столице жарой.
Обновлено в 22:35
Футбол
Дракслер уверен, что Неймар невиновен в изнасиловании
Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что не считает своего одноклубника Неймара виновным в изнасиловании девушки, которое якобы произошло 15 мая в парижском отеле.
Обновлено в 17:13
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Экономика
Почти 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных
79% россиян совершают покупки онлайн с помощью мобильных устройств.
Обновлено в 21:59
Театры
Концертный зал Мариинского театра откроют осенью
Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 13:17
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего
В России планируют создать «генетический паспорт» военнослужащего, с помощью которого станет возможно определять предрасположенность к службе в различных войсках.
Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном
Накануне вечером Виктория в компании любимого мужчины Игоря Булатова и коллег по FIFA поужинала с Эммануэлем Макроном, президентом Франции.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети
Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
Обновлено в 20:28
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока
Катер с четырьмя пассажирами затонул у острова Русский во Владивостоке.
Обновлено в 21:09
Политика
Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона
Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 15:41
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Политика
Сечин заявил о контроле США над отраслями российской промышленности
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что администрация США с помощью санкций смогла получить контроль над «Русалом» и несколькими отраслями промышленности России.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск
Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.
Обновлено в 12:11
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Информацию о возможном расширении числа команд в РПЛ подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Сотрудникам мэрии Южно-Сахалинска вручили благодарственные письма за спасение коллеги
В администрации Южно-Сахалинска прошла торжественная церемония награждения сотрудников, которые 3 июня, рискуя собственной жизнью, оказали сопротивление ворвавшемуся в мэрию преступнику.
Обновлено в 22:11
Политика
В США предупредили о рисках конкуренции с Россией в Арктике
«Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», — говорится в разделе, посвящённом интересам национальной безопасности США.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие
Новый авианосец США оказался несовместим с F-35
Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено в 22:15
Экономика
С 2020 года материнский капитал увеличится
Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.
Обновлено в 16:33
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52