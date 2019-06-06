Футбол
Неймар показал травмированную ногуSportbox.RU вчера в 16:45
Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар продемонстрировал подписчикам травмированную ногу. Футболист опубликовал фотографию у себя в Instagram.
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Политика
Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei
В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Экономика
Дальнему Востоку не поделили субсидии
Вице-премьер Юрий Трутнев добивается сохранения их на прежнем уровне и получил на это согласие Владимира Путина, хотя курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак хочет сократить субсидии, не выделяя их бюджетным потребителям и крупной промышленности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
Общество
Захарова пожаловалась на проблемы с телефонной связью в здании МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook объяснила, почему у желающих пока не получается дозвониться в ведомство.
Обновлено в 03:11
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено вчера в 09:42
Культура
В Вятском художественном музее открывается выставка «Наш Пушкин»
6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина и Международный день русского языка, в выставочном зале Вятского художественного музея имени Васнецовых открывается выставка "Наш Пушкин".
Обновлено вчера в 06:47
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Муж Маргариты Симоньян обсудит с юристами инцидент с Любовью Соболь
Напомним, накануне юрист ФБК Любовь Соболь начала приставать с вопросами о деятельности Собянина к главреду RT Маргарите Симоньян в редакции радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 03:04
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 05 июня в 11:33
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Наука
ФБР опубликовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 13:53
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Экономика
Власти: финансирование Бурятии из федерального бюджета растёт ежегодно
В течение трёх последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование Бурятии из федерального бюджета.
Обновлено в 02:37
Транспорт
Дитрих рассказал о тонне неразобранного багажа в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» остается тонна неразобранного багажа.
Обновлено в 03:03
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07