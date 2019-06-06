Футбол

Неймар показал травмированную ногуSportbox.RU 16:45

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар продемонстрировал подписчикам травмированную ногу. Футболист опубликовал фотографию у себя в Instagram.
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Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы

Советский спорт11:53

Неймар опубликовал фото травмированного голеностопа

Газета.Ru17:05

Неймар опубликовал фото распухшего голеностопа. Из-за травмы бразилец пропустит Кубок Америки

Sport24.ru16:16

Неймар показал травмированную ногу

Матч ТВ16:45

Неймар продемонстрировал опухлость на травмированной ноге

Чемпионат18:10

СМИ: отец Неймара напал на фотографа

Спорт-Экспресс16:58

Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы

Sports.ru07:46
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Политика

Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.
Обновлено в 18:54
Игры

E3 2019: сюжетный трейлер ролевой игры GreedFall рассказывает о столкновении двух культур

Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Шайа Лабаф коварно бросил любовницу

Шайа Лабаф не любит грустить в одиночестве: стоило его девушке, певице Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs уехать из города по делам, как он тут же переключился на новую красотку.
Обновлено в 18:00
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Обновлено в 18:01
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Политика

Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Здоровье

Кофе и кофеин: волгоградцам рассказали о распространенных мифах

Если вы пьете кофе в первую половину дня – можете даже не думать о том, что вам будет сложно заснуть, да и в вечернее время многие пьют чай, в котором кофеина больше, чем в чашке эспрессо, а спят при этом очень хорошо.
Обновлено в 13:17
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

США продадут оружие Тайваню на два миллиарда долларов

Обновлено в 06:40
Футбол

Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ

Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Обновлено в 18:39
Путешествия

Цена вопроса

В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
Обновлено в 18:22
Театры

Концертный зал Мариинского театра откроют осенью

Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 13:17
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Экономика

«ВЭБ Инновации» создали новую структуру для управления фондами

Новая структура создана 27 мая, 99,9% в ней принадлежат «ВЭБ Инновациям», 0,01% — гендиректору компании Олегу Теплову.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 01:03
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Единоборства

Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Авто

В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020

Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.
Обновлено в 07:12
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Замужнюю Каменских раскритиковали за провокационное фото в белье

Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Экономика

Кудрин оценил потенциал роста экономики России в ближайшие годы

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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