Футбол
Неймар показал свои новые бутсыМатч ТВ 09:15
Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар опубликовал в Instagram фото со своими новыми бутсами.
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Футбол
Тульский «Арсенал» продлил контракт с испанцем Альваресом
Тульский «Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Альваресом.
Обновлено в 14:20
Политика
Суд на Украине отметил единую цену на газ для населения
Иск об отмене постановления правительства об установлении единой цены на газ подала в марте Юлия Тимошенко Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отмене постановления украинского правительства об установлении единой цены на газ для населения, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:51
Транспорт
В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД
Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).
Обновлено в 14:00
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли произвела фурор в Париже
В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 15:46
Политика
Саакашвили: Путин провел с грузинскими властями мастер-класс
Президент РФ Владимир Путин провел с грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".
Обновлено в 16:07
Авто
В Австралии стартовало производство гиперкара Brabham BT62
Ранее ГЛАС рассказал о подорожание всего модельного ряда Ford. В среднем цены увеличились от 26 тыс до 90 тыс. руб.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Транспорт
Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Наука
Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг
Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено в 09:58
Политика
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Планируется, что Владимир Путин посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, а также выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019).
Обновлено в 05:51
Политика
МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в январе-июне вырос на 5,8%
В январе-июне 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 5,8%. При этом к доллару курс рубля вырос на 5,0%, к евро - на 6,9%.
Обновлено в 10:34
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Наука
Аэрогель с нанотрубками превратили в солнечный парогенератор
Ученые под руководством Хао Бая (Hao Bai) из Чжэцзянского университета создали аэрогелевую конструкцию, способную подобно деревьям благодаря капиллярному эффекту поднимать жидкость наверх к области со слоем углеродных нанотрубок, эффективно поглощающих солнечный свет и нагревающих воду.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Футбол
«Спартак» отказывается от медицинского департамента
В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.
Обновлено в 15:18
Кино
Сериал «Очень странные дела» побил рекорд по просмотрам
Отмечается, что свыше 18 миллионов пользователей уже завершили просмотр третьего сезона, который целиком появился в сети 4 июля.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Футбол
Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе
Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.
Обновлено в 16:36