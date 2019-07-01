Футбол

Неймар показал свои новые бутсыМатч ТВ 09:15

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар опубликовал в Instagram фото со своими новыми бутсами.
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Неймар показал свои новые бутсы

Sportbox.RU09:15

Неймару надоел «ПСЖ»: что пошло не так

Евро-футбол.ру11:05

Неймар показал свои новые бутсы

Матч ТВ09:15

Футболист Неймар продемонстрировал свои новые бутсы

RT на русском11:34

Неймар представил новую модель бутс от известного бренда

Soccer.ruвчера в 14:10

Неймар представил новую модель бутс Nike Mercurial 360

Чемпионатвчера в 13:58
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Футбол

Тульский «Арсенал» продлил контракт с испанцем Альваресом

Тульский «Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Альваресом.
Обновлено в 14:20
Политика

Суд на Украине отметил единую цену на газ для населения

Иск об отмене постановления правительства об установлении единой цены на газ подала в марте Юлия Тимошенко Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отмене постановления украинского правительства об установлении единой цены на газ для населения, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:51
Транспорт

В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД

Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).
Обновлено в 14:00
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика

Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли произвела фурор в Париже

В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.
Обновлено в 12:29
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Политика

Саакашвили: Путин провел с грузинскими властями мастер-класс

Президент РФ Владимир Путин провел с грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".
Обновлено в 16:07
Авто

В Австралии стартовало производство гиперкара Brabham BT62

Ранее ГЛАС рассказал о подорожание всего модельного ряда Ford. В среднем цены увеличились от 26 тыс до 90 тыс. руб.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Футбол

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы

Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Транспорт

Ливни затопили дороги Петербурга

Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Наука

Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено в 09:58
Политика

Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

Планируется, что Владимир Путин посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, а также выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019).
Обновлено в 05:51
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Обновлено в 09:09
Политика

МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Финансы

Реальный эффективный курс рубля в январе-июне вырос на 5,8%

В январе-июне 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 5,8%. При этом к доллару курс рубля вырос на 5,0%, к евро - на 6,9%.
Обновлено в 10:34
Политика

Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Наука

Аэрогель с нанотрубками превратили в солнечный парогенератор

Ученые под руководством Хао Бая (Hao Bai) из Чжэцзянского университета создали аэрогелевую конструкцию, способную подобно деревьям благодаря капиллярному эффекту поднимать жидкость наверх к области со слоем углеродных нанотрубок, эффективно поглощающих солнечный свет и нагревающих воду.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Футбол

«Спартак» отказывается от медицинского департамента

В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.
Обновлено в 15:18
Кино

Сериал «Очень странные дела» побил рекорд по просмотрам

Отмечается, что свыше 18 миллионов пользователей уже завершили просмотр третьего сезона, который целиком появился в сети 4 июля.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Футбол

Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»

После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
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Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе

Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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