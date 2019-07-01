Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар опубликовал в Instagram фото со своими новыми бутсами.

Футбол Тульский «Арсенал» продлил контракт с испанцем Альваресом Тульский «Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Альваресом.

Политика Суд на Украине отметил единую цену на газ для населения Иск об отмене постановления правительства об установлении единой цены на газ подала в марте Юлия Тимошенко Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отмене постановления украинского правительства об установлении единой цены на газ для населения, передает РИА Новости.

Транспорт В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли произвела фурор в Париже В Париж Анджелина прилетела на съемки новой рекламной кампании марки Guerlain, с которой сотрудничает с 2017 года.

Политика Саакашвили: Путин провел с грузинскими властями мастер-класс Президент РФ Владимир Путин провел с грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".

Авто В Австралии стартовало производство гиперкара Brabham BT62 Ранее ГЛАС рассказал о подорожание всего модельного ряда Ford. В среднем цены увеличились от 26 тыс до 90 тыс. руб.

Футбол Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.

Транспорт Ливни затопили дороги Петербурга Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.

Политика Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Наука Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.

Политика Владимир Путин прилетел в Екатеринбург Планируется, что Владимир Путин посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, а также выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019).

Политика МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Экономика Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансы Реальный эффективный курс рубля в январе-июне вырос на 5,8% В январе-июне 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 5,8%. При этом к доллару курс рубля вырос на 5,0%, к евро - на 6,9%.

Политика Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Наука Аэрогель с нанотрубками превратили в солнечный парогенератор Ученые под руководством Хао Бая (Hao Bai) из Чжэцзянского университета создали аэрогелевую конструкцию, способную подобно деревьям благодаря капиллярному эффекту поднимать жидкость наверх к области со слоем углеродных нанотрубок, эффективно поглощающих солнечный свет и нагревающих воду.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.

Футбол «Спартак» отказывается от медицинского департамента В ближайшее время «красно-белые» планируют закрыть медицинский департамент, главой которого сейчас является Михаил Вартапетов.

Кино Сериал «Очень странные дела» побил рекорд по просмотрам Отмечается, что свыше 18 миллионов пользователей уже завершили просмотр третьего сезона, который целиком появился в сети 4 июля.

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

Футбол Гильерме хочет остаться в «Локомотиве» После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.