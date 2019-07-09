Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»Чемпионат вчера в 17:02
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL. По данным источника, о намерении сменить клуб Неймар сначала рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве.
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Политика
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Обновлено в 11:31
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
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Обновлено в 12:19
ЖКХ
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Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Кино
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Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
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Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
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Экономика
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Обновлено в 11:36
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
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Обновлено в 10:11
Общество
Ливень с градом обрушился на Воронеж
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Обновлено в 08:45
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Стали известны смартфоны с лучшим качеством связи
Эксперты назвали лучшие смартфоны по уровню приема сигнала сотовой сети.
Обновлено в 13:34
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
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Футбол
«Локомотив» продлит контракт с Гилерме
Как сообщает издание, 34-летний вратарь просил от Локомотива трехлетний контракт, подписной бонус в размере 3 миллионов евро и зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон.
Обновлено в 12:05
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
«Реал» взял в предсезонный тур украинца Лунина, Хамеса в списке нет
В туре по США и Канаде «Реал» сыграет с мюнхенской «Баварией» (21 июля), лондонским «Арсеналом» (24 июля) и «Атлетико» (Мадрид) (27 июля).
Обновлено в 10:29
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Обновлено в 09:54
Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Общество
Обменянные на Скрипаля разведчики дали интервью Малахову
Разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".
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Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона
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Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Религия
Бывший ректор Петербургской духовной академии займется молодежью
Иеромонах Силуан (Никитин) назначен новым ректором Петербургской духовной академии.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена
Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Apple вернула в App Store одну из первых игр онлайн-магазина
Компания Apple неожиданно перевыпустила в App Store одну из классических игр онлайн-магазина — Texas Hold’em («Техасский холдем»).
Обновлено в 04:35
Происшествия
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58