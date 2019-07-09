Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»Чемпионат вчера в 17:02

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL. По данным источника, о намерении сменить клуб Неймар сначала рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве.
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