Футбол
Неймар показал ногу после травмыЕвро-футбол.ру вчера в 16:45
Нападающий сборной Бразилии Неймар показал фото после полученной в товарищеском матче против Катара травмы. Напомним, травма помешает звёздному форварду сыграть на домашнем Кубке Америки.
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Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы
Sports.ruвчера в 07:46
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