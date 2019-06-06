Футбол

Неймар показал ногу после травмыЕвро-футбол.ру вчера в 16:45

Нападающий сборной Бразилии Неймар показал фото после полученной в товарищеском матче против Катара травмы. Напомним, травма помешает звёздному форварду сыграть на домашнем Кубке Америки.
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«ПСЖ» в ближайшие сутки определит сроки восстановления Неймара

Матч ТВвчера в 23:04

Неймар продемонстрировал опухлость на травмированной ноге

Чемпионатвчера в 18:10

Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы

Sports.ruвчера в 07:46

Неймар показал травмированную ногу. Фото

Спорт-Экспрессвчера в 20:16

Неймар опубликовал фото травмированного голеностопа

Газета.Ruвчера в 17:05

Неймар пропустит минимум шесть недель из-за травмы

Советский спортвчера в 11:53

Неймар опубликовал фото распухшего голеностопа. Из-за травмы бразилец пропустит Кубок Америки

Sport24.ruвчера в 16:16
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Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено 05 июня в 11:09
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Политика

WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Футбол

Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»

Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол

«Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым

Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка

В США умер музыкант Доктор Джон

Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
Обновлено вчера в 19:31
Гаджеты

Xiaomi занимает только 5 место в Топ-10 самых доверяемых брендов Индии

Издание 91mobiles опубликовало рейтинг самых продаваемых смартфонов на территории Индии в мае этого года.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Линдси Лохан взорвала Сеть рискованным снимком

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в центре столицы

Российская телеведущая Лариса Гузеева купила квартиру в столичном районе Замоскворечье.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году

Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
Обновлено вчера в 22:05
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Технологии

В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов

У S7 есть шанс опередить японских коллег.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Обновлено вчера в 22:57
Религия

Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне

В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено вчера в 01:16
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено вчера в 20:26
Театры

Концертный зал Мариинского театра откроют осенью

Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 13:17
Наука

Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода

Обновлено 05 июня в 15:22
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии

Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено 05 июня в 21:27
Авто

Назвали самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

На четвертой строчке ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая располагается KIA Sportage – 2860 ед. (- 5 %), а замыкает пятерку Toyota RAV4 с положительной динамикой на 18% до 2519 ед.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено вчера в 04:37
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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