Футбол

Неймар подтвердил, что хочет покинуть ПСЖRT на русском 12 июля в 15:41

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар подтвердил, что хочет покинуть парижский футбольный клуб.
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Катись к черту: Опозоренный Неймар на грани переезда в Китай

Версия.Инфо11 июля в 20:05

Неймар: «Я хочу покинуть „ПСЖ“»

Матч ТВ12 июля в 12:24

Неймар: «Я хочу покинуть „ПСЖ“»

Sportbox.RU12 июля в 12:24

Неймар: «Это правда, я хочу покинуть Париж»

Евро-футбол.ру12 июля в 10:21

Неймар подтвердил, что хочет покинуть ПСЖ

RT на русском12 июля в 15:41
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Космос

НАСА показало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Обновлено в 03:37
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика

В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 07:00
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Общество

Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона

Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году.
Обновлено в 01:50
Экономика

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 07:23
Общество

Как миллениалы уничтожили стрип-клубы

Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
Обновлено в 08:07
Футбол

"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"

Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).
Обновлено в 07:50
Здоровье

В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии

Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Происшествия

О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета

Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Космос

NASA выпустило юбилейное видео с 4000 экзопланет

Ожидается, что новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который выйдет на орбиту в 2021 году, сможет справляться с задачей по поиску новых экзопланет ещё эффективнее.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

Боевики в Сирии устроили диверсию на газопроводе

Обновлено в 08:04
Политика

Кикабидзе ответил на обвинение в тайных корпоративах в России

Ранее актер Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России и заявил, что грузинский артист "хорошо зарабатывает" на таких мероприятиях.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Политика

Huawei массово уволит сотрудников в США

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08
Музыка

Валерий Леонтьев выступил с последним концертом

Обновлено вчера в 09:16
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году

Пострадавшие во время паводка в Приангарье получат жилье в 2020 году. Об этом сообщает Российская газета.
Обновлено в 07:30
Спорт

Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото на ЧМ

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина и чемпионка Игр-2012 Светлана Колесниченко заняли первое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу в Южной Корее.
Обновлено в 07:26
Футбол

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Политика

Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus

Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Политика

ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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