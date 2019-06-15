Футбол
Неймар поддержал Бразилию в стартовом матче Кубка АмерикиSportbox.RU 21:17
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии поддержал свою национальную команду в Instagram. Футболист выложил в «сториз» видео, на котором смотрит трансляцию стартового матча Кубка Америки между Бразилией и Боливией и говорит «Вперед, Бразилия».
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Бразилия — Боливия. Прогноз (к. 2.02) на тоталы в матче Кубка Америки 15 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 08:30
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