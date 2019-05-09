Футбол

Неймар подал апелляцию на свою дисквалификацию в еврокубкахНева Спорт 09:27

Форвард «ПСЖ» Неймар подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию в еврокубках. Санкции были наложены на бразильскую суперзвезду дисциплинарным комитетом УЕФА. Неймар не должен играть в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках.
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Неймар подал апелляцию на еврокубковую дисквалификацию

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Неймар подал апелляцию на трехматчевую еврокубковую дисквалификацию

Sport24.ru09:10

Источник: Неймар подал апелляцию на свою дисквалификацию

Спорт-Экспресс09:51

Неймар подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию в еврокубках

Sports.ru09:28
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