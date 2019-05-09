Футбол
Неймар подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию в еврокубкахSports.ru 09:28
Нападающий «ПСЖ» Неймар подал апелляцию на решение УЕФА. 27-летний бразилец в апреле, по решению организации, был дисквалифицирован на три матча в екрокубках за оскорбление официальных лиц.
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Происшествия
На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая
На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии
Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Экс-аналитика разведки США обвиняют в утечке секретных данных
Как говорится в пресс-релизе Минюста США, Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получил и направил в СМИ секретную информацию.
Обновлено в 09:25
Энергетика
ЕЭС пригрозил Сербии судом из-за строительства «Турецкого потока»
Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) может подать в суд на Сербию из-за невыполнения ею условий по строительству участка газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 10:15
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ВЦИОМ провел опрос россиян на тему любимых фильмов о войне.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Индийские археологии вскрыли древнюю гробницу, возраст которой около 4000 лет и обнаружили в ней два деревянных гроба с останками людей.
Обновлено вчера в 20:19
Хоккей
Стали известны все полуфиналисты плей-офф НХЛ
Команда одолела «Колорадо» в серии с общим счетом 4:3. Таким образом, в финале Западной конференции «акулы» сыграют с «Сент-Луис», который в семиматчевом противостоянии обыграл «Даллас».
Обновлено в 00:17
Политика
В Латвии дети неграждан смогут получить статус гражданина
Документ предполагает устанавливать статус гражданина детям неграждан, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.
Обновлено в 09:11
Футбол
«Ливерпуль» предложил Клоппу новый контракт
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время может подписать новый контракт.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл
Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Обновлено в 07:36
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23