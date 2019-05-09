Футбол

Неймар подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию в еврокубкахSports.ru 09:28

Нападающий «ПСЖ» Неймар подал апелляцию на решение УЕФА. 27-летний бразилец в апреле, по решению организации, был дисквалифицирован на три матча в екрокубках за оскорбление официальных лиц.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Неймар подал аппеляцию на трехматчевую дисквалификацию

Матч ТВ10:53

Неймар обжаловал диквалификацию в Лиге Чемпионов

Sport.ru09:44

Неймар подал апелляцию на дисквалификацию за слова о позорном судействе

Чемпионат09:49

Неймар подал апелляцию на еврокубковую дисквалификацию

Газета.Ru09:33

Неймар подал апелляцию на трехматчевую еврокубковую дисквалификацию

Sport24.ru09:10

Источник: Неймар подал апелляцию на свою дисквалификацию

Спорт-Экспресс09:51

Неймар подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию в еврокубках

Sports.ru09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия

На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая

На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Общество

Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы

Обновлено в 10:45
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика

Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии

Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.
Обновлено в 10:23
Общество

Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной

Обновлено в 10:13
Происшествия

Экс-аналитика разведки США обвиняют в утечке секретных данных

Как говорится в пресс-релизе Минюста США, Хейл работал в Национальном агентстве геопространственной разведки, где незаконно получил и направил в СМИ секретную информацию.
Обновлено в 09:25
Энергетика

ЕЭС пригрозил Сербии судом из-за строительства «Турецкого потока»

Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) может подать в суд на Сербию из-за невыполнения ею условий по строительству участка газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 10:15
Происшествия

Бекхэм лишился водительских прав за разговоры по телефону

Обновлено в 10:11
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ВЦИОМ провел опрос россиян на тему любимых фильмов о войне.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
Обновлено в 06:32
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Индийские археологии вскрыли древнюю гробницу, возраст которой около 4000 лет и обнаружили в ней два деревянных гроба с останками людей.
Обновлено вчера в 20:19
Хоккей

Стали известны все полуфиналисты плей-офф НХЛ

Команда одолела «Колорадо» в серии с общим счетом 4:3. Таким образом, в финале Западной конференции «акулы» сыграют с «Сент-Луис», который в семиматчевом противостоянии обыграл «Даллас».
Обновлено в 00:17
Политика

В Латвии дети неграждан смогут получить статус гражданина

Документ предполагает устанавливать статус гражданина детям неграждан, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.
Обновлено в 09:11
Футбол

«Ливерпуль» предложил Клоппу новый контракт

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время может подписать новый контракт.
Обновлено в 07:13
Здоровье

Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки

В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Обновлено в 07:36
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное