Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщикаСвободная Пресса 08:50

Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча. Такие санкции к бразильцу были применены за инцидент, который произошел после финала Кубка Франции.
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