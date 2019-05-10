Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщикаСвободная Пресса 08:50
Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча. Такие санкции к бразильцу были применены за инцидент, который произошел после финала Кубка Франции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Катя Лель показала своим подписчикам НЛО
Обновлено в 21:47
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Политика
Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке
Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено в 21:33
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено в 23:14
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Политика
Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Политика
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Хоккей
Сборная Чехии нанесла поражение шведам
На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Тело пятого попавшего под лавину туриста нашли на Алтае
Спасатели извлекли тело пятого туриста из группы, попавшей под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Обновлено в 18:48
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Здоровье
14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят
Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол
«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко
Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки.
Обновлено в 22:55
Хоккей
Сборная Финляндии победила команду Канады в матче ЧМ по хоккею
Обновлено в 13:33
Общество
Эмоциональный кот Ай Фэй из Китая стал звездой Instagram
Кот из Китая стал звездой Instagram из-за удивительного умения передавать эмоции.
Обновлено в 10:50
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено в 16:05