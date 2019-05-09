Футбол

Неймар подал апелляцию на еврокубковую дисквалификациюГазета.Ru 09:33

Форвард "ПСЖ" Неймар подал апелляцию на наказание дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По информации L, футболист получит возможность лично защитить себя на слушании Апелляционного комитете в Ньоне, где находится штаб-квартира организации.
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