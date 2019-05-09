Футбол

Неймар подал апелляцию на еврокубковую дисквалификациюГазета.Ru 09:33

Форвард "ПСЖ" Неймар подал апелляцию на наказание дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По информации L, футболист получит возможность лично защитить себя на слушании Апелляционного комитете в Ньоне, где находится штаб-квартира организации.
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Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM

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На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

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Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
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В основе картины лежат воспоминания генерала армии Николая Ковалева о событиях Афганской войны.
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В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку

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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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