Неймар подал апелляцию на еврокубковую дисквалификациюГазета.Ru 09:33

Форвард "ПСЖ" Неймар подал апелляцию на наказание дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По информации L, футболист получит возможность лично защитить себя на слушании Апелляционного комитете в Ньоне, где находится штаб-квартира организации.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Армия и оружие Минобороны Китая выразило протест из-за доклада Пентагона Ежегодно выпускаемый Пентагоном доклад «наносит ущерб китайско-американскому взаимному доверию и подрывает развития отношений между двумя странами», убеждены в Минобороны Китая.

Футбол Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) Футболисты лондонского «Челси» и немецкого «Айнтрахта» завершили вничью со счетом 1:1 основное время ответного матча полуфинального противостояния Лиги Европы.

Космос Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая Москвичи 11 мая в рамках Дня астрономии увидят космическое селфи на ВДНХ и смогут посетить беседы с экспертами в области астрономии, планетологии, инженерного творчества и художниками.

Происшествия Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Авто Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).

Авто Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.

Происшествия Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.

Происшествия Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России «Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.

Происшествия В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Наталия Бочкарева открыла актерскую школу для детей Всех желающих приглашаю на День открытых дверей "Школы-студии Наталии Бочкаревой". Наталия Бочкарева имеет два профильных образования.

Общество Кот съел осу и покорил пользователей Сети "Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.

Политика Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.

Политика Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.

Кино Фильм Павла Лунгина «Братство» сегодня выходит в российский прокат В основе картины лежат воспоминания генерала армии Николая Ковалева о событиях Афганской войны.

Политика Вице-премьер КНР: пошлины США не являются решением проблемы Пекин исходит из того, что пошлины не являются способом решения проблемы, заявил высокопоставленный китайский чиновник, возглавляющий делегацию на переговорах.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.