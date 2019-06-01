Неймар побывал в расположении сборной Бразилии перед матчем с ПеруЕвро-футбол.ру вчера в 17:11

Форвард "ПСЖ" Неймар навестил сборную Бразилии перед матчем группового этапа Кубка Америки против Перу. Об этом сообщает официальный Твиттер Конфедерации футбола Бразилии. Неймар пропускает Кубок Америки из-за травмы, которую получил в товарищеской игре перед началом турнира.

Неймар побывал в расположении сборной Бразилии перед матчем с Перу

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