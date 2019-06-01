Футбол
Неймар побывал в расположении сборной Бразилии перед матчем с ПеруЕвро-футбол.ру вчера в 17:11
Форвард "ПСЖ" Неймар навестил сборную Бразилии перед матчем группового этапа Кубка Америки против Перу. Об этом сообщает официальный Твиттер Конфедерации футбола Бразилии. Неймар пропускает Кубок Америки из-за травмы, которую получил в товарищеской игре перед началом турнира.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Транспорт
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Обновлено в 01:39
Армия и оружие
ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы
Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».
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Происшествия
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Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
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Обновлено вчера в 04:08
Авто
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Обновлено вчера в 21:04
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Обновлено 20 июня в 06:17
Спорт
В Минске стартовали II Европейские игры
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Футбол
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В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21