Руководство ПСЖ отстранило нападающего Неймара от тренировок с командой, информирует Esporte Interativo. Это сделано, чтобы футболист не получил травму перед возможным трансфером в Реал или Барселону. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.

Неймар отстранен от тренировок с «ПСЖ»

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