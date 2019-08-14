Футбол
Неймар отстранен от тренировок с «ПСЖ»Советский спорт вчера в 14:35
Руководство ПСЖ отстранило нападающего Неймара от тренировок с командой, информирует Esporte Interativo. Это сделано, чтобы футболист не получил травму перед возможным трансфером в Реал или Барселону. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.
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СМИ: «ПСЖ» принял решение избавиться от Неймара, он тренируется в одиночку
Спорт-Экспрессвчера в 11:24
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