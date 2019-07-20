Футбол

Неймар отправится вместе с «ПСЖ» в предсезонный тур по АзииSport24.ru вчера в 16:43

В сезоне-2018/19 Неймар забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ».
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Неймар отправится вместе с «ПСЖ» в предсезонный тур по Азии

Sport24.ruвчера в 16:43

Тухель: «Неймар - мой игрок»

Soccer.ruвчера в 17:47

Томас Тухель: «Неймар - мой игрок»

Спорт-Экспрессвчера в 16:36
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Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
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Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
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По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
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Армия и оружие

Появилось видео обстрела украинскими военными Первомайска

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Происшествия

В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых

Обстоятельства возгорания выясняются.
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Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
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Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

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Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Единоборства

Олейник проиграл нокаутом Харрису на 12-й секунде боя на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшем в США.
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Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
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Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
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Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
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Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время

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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.
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Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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