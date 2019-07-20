Футбол
Неймар отправится вместе с «ПСЖ» в предсезонный тур по АзииSport24.ru вчера в 16:43
В сезоне-2018/19 Неймар забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ».
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Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Единоборства
Тренер Дадашева рассказал о состоянии боксера
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»
Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено вчера в 13:15
Технологии
В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ
По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
Обновлено вчера в 17:36
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Шоу-бизнес
Согдиана рассказала, где будет рожать третьего ребенка
Певица Согдиана готовится стать мамой в третий раз.
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Обновлено в 01:48
Политика
Зеленский показал ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых
Обстоятельства возгорания выясняются.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Единоборства
Олейник проиграл нокаутом Харрису на 12-й секунде боя на турнире UFC
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение нокаутом от американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшем в США.
Обновлено в 01:03
Авто
Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Ирану грозит заморозка активов за задержку танкера Британии
По данным издания, глава британского МИДа Джереми Хант может заявить о введении в отношении Тегерана экономических и дипломатических мер, в числе которых замораживание активов страны.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Космос
Рогозин допустил запуски «Прогрессов» с Восточного в ближайшее время
Обновлено вчера в 21:55
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Рябков провел встречу с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД России Сергей Рябков прилетел в Каракас, где провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено вчера в 21:55
Религия
Праздник Казанской иконы Божией Матери отметят в Котельниках
В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 21:00
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
На месте бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге может появиться арт-объект
Обновлено вчера в 15:39