Футбол
Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансферЕвро-футбол.ру 08:09
Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
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Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
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Украина и ЕС призвали Россию к ответу по делу MH17
Украина и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность в деле о крушении Boeing-777 рейса МН17.
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В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
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Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
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Бразильская компания Troller выпустила специальную версию внедорожника Ford Bronco (T4) Trail, предназначенную для езды по самому суровому бездорожью.
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Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6
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Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие
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Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
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Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
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«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
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Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
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