Футбол

Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансферЕвро-футбол.ру 08:09

Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Неймар отправится в Каталонию для ускорения переговоров с «Барселоной»

Спорт-Экспресс12:21

Неймар хочет ускорить свое возвращение в «Барселону»

Советский спорт07:46

СМИ: Неймар отправится в Барселону для согласования трансфера

Матч ТВ07:24

Неймар на этой неделе прилетит в Каталонию, чтобы ускорить свой переход в «Барселону»

Sport24.ru07:27

Неймар отправится в Каталонию, чтобы ускорить свой переход в «Барселону»

Чемпионат08:44

СМИ: Неймар отправится в Барселону для согласования трансфера

Sportbox.RU07:24

Неймар уже ищет квартиру в Барселоне

Sport.ru10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено в 12:58
Политика

Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией

Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии

Стив Джобс предрекал кризис Apple из-за Тима Кука

По словам Айзексона, Айв скорее всего не выдержал посредственного отношения Кука к процессу разработки продукта, в результате чего и решил покинуть компанию.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Искалеченной ингушской девочке найдут приемную семью в республике

Семилетней девочке, которую со следами пыток изъяли из приемной семьи 4 июля, найдут благополучную приемную семью, предпочтение будет отдаваться тем, кто проживает в Ингушетии.
Обновлено в 11:39
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Политика

В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Политика

Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Политика

СМИ сообщили об отставке губернатора Орлова в ближайшее время

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью 2019 года может уйти в отставку, сообщает РБК.
Обновлено в 04:09
Общество

«Остров мечты» откроется уже осенью

Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Политика

Украина и ЕС призвали Россию к ответу по делу MH17

Украина и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность в деле о крушении Boeing-777 рейса МН17.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Происшествия

На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Авто

Ford Bronco получил спецверсию Trail для сурового бездорожья

Бразильская компания Troller выпустила специальную версию внедорожника Ford Bronco (T4) Trail, предназначенную для езды по самому суровому бездорожью.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева удивила редким снимком с сыном

Саша Савельева показала фотографию с мужем и новорожденным сыном.
Обновлено в 14:46
Авто

Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6

1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Происшествия

Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших туристок из России

Обновлено в 12:50
Политика

Около сотни человек перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne в Киеве

Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО

Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Политика

Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Авто

Стала известна цена лимузина Aurus

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Политика

Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Политика

Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное