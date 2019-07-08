Футбол

Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансферЕвро-футбол.ру 08:09

Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансфер

Евро-футбол.ру08:09

Неймар уже ищет квартиру в Барселоне

Sport.ru10:13

Неймар на этой неделе прилетит в Каталонию, чтобы ускорить свой переход в «Барселону»

Sport24.ru07:27

Неймар отправится в Каталонию, чтобы ускорить свой переход в «Барселону»

Чемпионат08:44

Неймар хочет ускорить свое возвращение в «Барселону»

Советский спорт07:46

СМИ: Неймар отправится в Барселону для согласования трансфера

Sportbox.RU07:24

СМИ: Неймар отправится в Барселону для согласования трансфера

Матч ТВ07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Музыка

Стали известны первые участники Koktebel Jazz Party

Обновлено в 08:26
Политика

NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста

Ранее медиахолдинг ВГТРК и российский телеканал "Россия-1" заявил, что готов к проведению телемоста с украинским каналом.
Обновлено в 08:58
Политика

Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении международной встречи в Минске, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Трех журналистов «МБХ-Медиа» задержали у резиденции Путина

Обновлено в 08:37
Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Политика

Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави-2»

Члены света Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави-2".
Обновлено в 10:25
Политика

Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 18:30
Экономика

В Минэкономразвития объяснили запрет на оборот алкогольных энергетиков

Действующий в России запрет на производство и оборот алкогольных энергетиков направлен на охрану жизни и здоровья россиян, его возможная отмена будет носить явный антисоциальный характер, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 10:12
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Происшествия

Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы

Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад

Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Футбол

«Урал» представил форму на новый сезон

Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
Путешествия

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

310 лет назад Петр I разгромил шведов в Полтавской битве

Обновлено в 03:37
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Политика

Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе может закончиться через год.
Обновлено в 10:29
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Обновлено в 07:56
Происшествия

Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством

В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
Обновлено в 10:16
Общество

Группа «Ласковый май» в знак протеста никогда не поедет в Грузию

Советская, российская группа "Ласковый май", которая, кстати, до сих пор существует (как и "На-На"), больше в Грузию ни ногой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Новосибирске на парковке нашли крокодила

Небольшой крокодил, которого привезли в гастролирующий в Новосибирске цирк-шапито, сбежал из коробки, но был быстро пойман, сообщил РИА Новости администратор цирка "Маска".
Обновлено в 06:54
Космос

Японский зонд в четверг совершит вторую посадку на астероид

Обновлено в 07:06
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Экономика

Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды

Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное