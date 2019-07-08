Футбол
Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансферЕвро-футбол.ру 08:09
Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
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Музыка
Стали известны первые участники Koktebel Jazz Party
Обновлено в 08:26
Политика
NewsOne пригласили в Москву для проведения телемоста
Ранее медиахолдинг ВГТРК и российский телеканал "Россия-1" заявил, что готов к проведению телемоста с украинским каналом.
Обновлено в 08:58
Политика
Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении международной встречи в Минске, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:24
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави-2»
Члены света Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави-2".
Обновлено в 10:25
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
В Минэкономразвития объяснили запрет на оборот алкогольных энергетиков
Действующий в России запрет на производство и оборот алкогольных энергетиков направлен на охрану жизни и здоровья россиян, его возможная отмена будет носить явный антисоциальный характер, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Обновлено в 10:12
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Урал» представил форму на новый сезон
Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 09:10
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе может закончиться через год.
Обновлено в 10:29
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Происшествия
Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством
В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
Обновлено в 10:16
Общество
Группа «Ласковый май» в знак протеста никогда не поедет в Грузию
Советская, российская группа "Ласковый май", которая, кстати, до сих пор существует (как и "На-На"), больше в Грузию ни ногой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Новосибирске на парковке нашли крокодила
Небольшой крокодил, которого привезли в гастролирующий в Новосибирске цирк-шапито, сбежал из коробки, но был быстро пойман, сообщил РИА Новости администратор цирка "Маска".
Обновлено в 06:54
Космос
Японский зонд в четверг совершит вторую посадку на астероид
Обновлено в 07:06
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36