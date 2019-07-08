Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.

Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансфер

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