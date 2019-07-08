Футбол
Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансферЕвро-футбол.ру 08:09
Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Политика
Госдума требует запретить поставки вина и воды из Грузии
Спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин уведомил о том, что Госдума девятого июля потребует от правительства Российской Федерации запретить снабжение России водой и вином из Грузии, в том числе запрету будут подлежать денежные переводы из России в Грузию.
Обновлено в 11:46
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено в 17:47
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Футбол
Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеев
Бразильский защитник Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 трофеев за время карьеры.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов»
Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
Обновлено в 06:31
Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 14:29
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено в 13:15
Авто
Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером
Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".
Обновлено в 10:19
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Авто
«Рольф» показал рост во 2 квартале на фоне падающего рынка
Компании удалось добиться роста по всем ключевым показателям на фоне продолжающего падения автомобильного рынка, сообщает пресс-служба «Рольфа».
Обновлено в 10:05
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено в 17:21
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удалиться из Facebook
В апреле прошлого года Возняк отказался от Facebook, присоединившись к гендиректору Apple Тиму Куку и сооснователю WhatsApp Брайану Эктону в бойкоте соцсети из-за скандала с Cambridge Analytica.
Обновлено в 12:43
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Космос
В РКК «Энергия» рассказали о риске при посадке «Федерации» в океане
Членам команды придется приводняться в Тихом океане, где у РФ нет высокоскоростных спасательных судов, пояснил глава отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.
Обновлено 06 июля в 10:06
Общество
Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума
В интервью радио «Радонеж» Смирнов заявил о «слабости ума» женщин по сравнению с мужчинами.
Обновлено в 14:39
Политика
Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25