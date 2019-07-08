Футбол

Неймар отправится в Барселону, чтобы ускорить свой трансферЕвро-футбол.ру 08:09

Нападающий "ПСЖ" Неймар на текущей неделе планирует отправиться в Барселону, сообщает программа La Porteria.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
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