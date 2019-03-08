Футбол
Неймар отправился в Катар на медобследованиеSport24.ru 03:35
Нападающий «ПСЖ» Неймар отправился в Катар для прохождения медицинского обследования после 6 недель, пропущенных из-за травмы. Напомним, что 27-летний бразилец получил перелом пятой плюсневой кости правой ноги 23 января.
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Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Политика
Климкина пригласили в Крым проведать родственников на полуострове
Глава украинской общины Республики Крым Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина проведать родственников на полуострове, а заодно лично убедиться в своей неправоте по поводу «невыносимых» условий в российском регионе.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Упавший под поезд в московском метро пассажир скончался
Ранее пресс-служба московского метро сообщила, что движение поездов на участке от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» прервано из-за ЧП с пассажиром.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские
На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии
Крушение самолёта случилось практически сразу после того, как истребитель поднялся в воздух неподалёку от города Биканер.
Обновлено в 06:36
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли килограмм золотых монет и $40 тыс
В новой Москве у пенсионерки украли 1 кг коллекционных золотых монет и $40 тыс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает 8 марта "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Обновлено в 06:03
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
The National Interest описывает это оружие как преемника ненадежной автоматической винтовки INSAS, которая с 1998 года "служит опорой индийских вооруженных сил", и отмечает, что "смертоносный" российский АК-203 является более эффективным.
Обновлено в 07:02
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения
Певец Сергей Лазарев в субботу представит песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле.
Обновлено в 03:32
Политика
Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Кино
Анастасия Волочкова согласилась на съёмки в фильме «Брат-3»
Ранее сообщалось о том, что Барецкий приступил к работе над фильмом «Брат-3», который позиционирует как продолжение дилогии «Брат» и «Брат-2».
Обновлено вчера в 06:27
Спорт
Болельщики назвали «Волгоград Арену» лучшим стадионом 2018 года
Помимо выбора любителей футбола свое голосование проводило профессиональное жюри, которое назвало лучшей ареной прошлого года DVTK Stadion в Венгрии.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Иностранцы покидают совет директоров «Соллерс»
В список кандидатов, который был утвержден 5 марта, не вошли четверо иностранцев – Франц Хильгерт, Райнер Тиль, Лука Маработтини и Ричард Уил Дерек, заседающие в совете «Соллерса» с 2016–2017 гг. До этого они работали в глобальных автоконцернах – Daimler, Fiat, Ford и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 06:33
Спорт
Константинова идет второй после короткой программы на Универсиаде
Российская фигуристка Станислава Константинова занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночниц на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Российский военный госпитализирован в Армении с ножевым ранением
Военнослужащий 102-й российской военной базы в армянском Гюмри госпитализирован с ножевым ранением, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 8 марта.
Обновлено в 06:44
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился
Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Югре суд решил отпустить из СИЗО «Свидетеля Иеговы»
Суд Ханты-Мансийского автономного округа 7 марта в апелляции отменил решение Сургутского городского суда об аресте 50-летнего «Свидетеля Иеговы» Артура Северинчика, рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Колобов.
Обновлено в 05:21
Космос
Корабль SpaceX Dragon-2 отстыковался от МКС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта с территории космического центра Кеннеди в штате Флорида состоялся запуск корабля Dragon-2 с ракетой-носителем Falcon 9. 3 марта корабль успешно состыковался с МКС.
Обновлено в 02:57
Общество
В МВД составили перечень потенциально опасных собак
В Министерстве внутренних дел РФ составили список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Двое пассажиров такси погибли в аварии в Москве
Погибли два человека, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter. ДТП произошло 8 марта около 8:00 в районе дома 33 по Братиславской улице.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Ксения Собчак одновременно объявили о расставании
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов, с которым часто видели Ксению Собчак, подрались рядом с кафе в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:44
Спорт
Стал известен состав сборной России на мужской спринт в рамках ЧМ
Тренерский штаб сборной России во главе с Анатолием Хованцевым определился с составом биатлонистов на спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира в Швеции.
Обновлено в 08:02
Политика
Правительство Финляндии подало в отставку
Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.
Обновлено в 03:52
Политика
Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России
Лидер партии "Национальное объединение" и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Тринидаде и Тобаго самолет врезался в стену аэропорта
Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Caribbean Airlines врезался в здание терминала в международном аэропорту Piarco в Тринидаде и Тобаго, на борту самолета в момент столкновения пассажиров не было, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
НАТО ответит на размещение Россией ракет у границ альянса
НАТО готовит скоординированный ответ на размещение Россией ракет близ границ альянса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30