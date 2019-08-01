Футбол
Неймар отказывается играть за «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 09:46
Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет сменить клубную прописку, сообщает Sport.es. По информации источника, бразильский футболист отказывается играть за парижан.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями
«Президент Трамп поручил этой администрации начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:40
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна на Юпитере
Межпланетная станция Juno передала на Землю свежие фотографии Большого красного пятна на Юпитере, полученные с нового ракурса.
Обновлено в 06:21
Политика
На Украине рассказали о пропуске россиян через границу
Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Музыка
Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке
Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
НАТО не интегрирует купленные Турцией С-400 в свою систему ПРО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен интегрировать купленные Турцией у России системы С-400 в свою систему ПРО и ПВО.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Наука
Археологи нашли храм в ушедшем под воду древнем Гераклионе
Колонны древнего храма, монеты и ювелирные украшения найдены в Египте при исследовании древнего Гераклиона, разрушенного землетрясением в VIII веке и целиком погрузившегося под воду в результате цунами.
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Украинского экс-министра вызвали на допрос по делу о «сдаче» Крыма
Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев дал показания в Государственном бюро расследований из-за заявления о том, что в потере Украиной Крыма виноват Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента страны.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Минздрав назвал регионы, где рак чаще выявляют на поздней стадии
Среди всех регионов РФ в некоторых злокачественные опухолевые заболевания в значительной доле случаев выявляли уже на четвертой стадии.
Обновлено в 03:00
Экономика
Аренда квартир подешевела за пять лет в большинстве городов России
В большинстве крупных российских городов (46) ставки аренды однокомнатных квартир снизились за пять лет.
Обновлено в 05:04
Общество
МИД предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции в выходные
МИД РФ советует россиянам, которые находятся в Греции, сократить время пребывания на улице из-за аномально жаркой погоды, которая может сохраниться до конца недели.
Обновлено в 07:48
Наука
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено 31 июля в 18:37
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В Сибири авиация за сутки потушила пожары площадью 23 тысячи га
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Напавшего на полицейских в Сургуте по ошибке приняли за потерпевшего
Полицейские, на которых было совершено нападение 1 августа в Сургуте, приняли за пострадавшего мужчину, который на них затем напал.
Обновлено в 06:47