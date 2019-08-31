Футбол
MetaratingsНеймар отказался переходить в «Реал»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил представителям СМИ, что форвард парижского клуба Неймар отказался от перехода в «Реал».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета 06:36
Политика
Сайт предвыборного штаба Трампа подшутил над Клинтон
На сайте Дональда Трампа, посвященном президентским выборам в США 2020 году, подшутили над соперницей нынешнего хозяина Белого дома на предыдущих выборах Хиллари Клинтон, разместив коллаж с ее изображением на странице с ошибкой «404» («страница не найдена»).
Взгляд.ру 04:44
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Финансы
Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны
Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT.
RT на русском 02:40
Происшествия
В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли
На севере Норвегии неподалеку от города Альто разбился вертолет с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщает спасательная служба страны.
Gazeta.SPb 17:20
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Футбол
«Зенит» сообщил о переходе Осорио
Metaratings 13:31
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 1:2
По итогам игры ростовчане оказались на первом месте в чемпионате России.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:48
Здоровье
Эксперты назвали правила мытья посуды без вреда для здоровья
Специалисты предупреждают, что неправильное мытье посуды может негативно сказаться на здоровье человека.
iReactor 17:05
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Кино
Сериалы сентября 2019 года: что обязательно стоит смотреть
Вокруг ТВ вчера в 12:25
Политика
Зеленский хочет заниматься бизнесом с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами.
News.ru 15:07
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Космос
Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС
Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.
Газета.Ru 17:25
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru 12:38
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
REGNUM 15:46
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
Газета.Ru 09:44
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом
Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.
StarHit.ru 11:00
Политика
Британцы выйдут протестовать против приостановки работы парламента
В субботу, 31 августа, в крупнейших городах Великобритании проходят митинги и демонстрации против решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.
Страна Советов on-line 12:04
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей.
Известия 14:50
Гаджеты
Apple выпустит специальную метку для поиска вещей
Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.
Ferra 14:01