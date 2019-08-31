Футбол

MetaratingsMetaratingsНеймар отказался переходить в «Реал»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил представителям СМИ, что форвард парижского клуба Неймар отказался от перехода в «Реал».
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Неймар отказался перейти в «Реал». Он остается в Париже

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