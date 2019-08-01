Футбол
Неймар отказался играть за «ПСЖ»Sport.ru вчера в 09:58
В четверг, первого августа, авторитетное испанское издание Sport.es сообщает, что звёздный форвард французского "ПСЖ" Неймар, отказался играть с парижскую команду, о чём бразилец уже уведомил руководство столичного коллектива.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Общество
Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве
Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.
Обновлено в 08:13
Политика
Россия предложила США не развертывать новые ракеты после разрыва ДРСМД
Россия, несмотря на разрыв договора, уже ввела односторонний мораторий и не планирует развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где не появятся американские ракеты аналогичного класса.
Обновлено в 09:21
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
КДК РФС наказал «Ростов» за избиение болельщиков «Спартака»
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС футбольный клуб "Ростов" условно наказан проведением двух домашних матчей Российской премьер-лиги на нейтральном поле из-за беспорядков на матче второго тура чемпионата России со "Спартаком".
Обновлено в 09:43
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Экономика
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка
Находившаяся в салоне семилетняя девочка погибла на месте, 12-летний мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Политика
Украинского экс-министра вызвали на допрос по делу о «сдаче» Крыма
Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев дал показания в Государственном бюро расследований из-за заявления о том, что в потере Украиной Крыма виноват Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента страны.
Обновлено в 07:30
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено в 07:46
Футбол
Глушаков пропустит четвертый матч «Ахмата» подряд
Обновлено в 08:02
Происшествия
По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых
Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась дочь
Напомним, в этом году среди бывших участников «Дома-2» произошел настоящий бэби-бум. Родителями стали сразу несколько звезд телестройки.
Обновлено в 08:53
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
Обновлено в 09:40
Политика
Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.
Обновлено в 08:57
Политика
Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку НПФ «Будущее»
В заявлении ведомство сказано, что денежные средства из пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России выводились в НПФ «Будущее» без ведома владельцев пенсионных счетов.
Обновлено в 08:59