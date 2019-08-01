Футбол
Неймар отказался играть за «ПСЖ»Sport.ru вчера в 09:58
В четверг, первого августа, авторитетное испанское издание Sport.es сообщает, что звёздный форвард французского "ПСЖ" Неймар, отказался играть с парижскую команду, о чём бразилец уже уведомил руководство столичного коллектива.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика
МИД объявил о прекращении действия ДРСМД
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Кадыров резко отреагировал на совет Израиля не ездить в Чечню
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон
Обновлено 31 июля в 23:40
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Порошенко ищет в США защиты от уголовных дел на Украине
Бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к американцам, чтобы защититься от уголовных дел на родине, утверждают «Вести Украина» со ссылкой на источники 1 августа.
Обновлено 31 июля в 23:07
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват
Российские истребители 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов у границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту размещения камер на дорогах
Обновлено 31 июля в 06:06
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов
В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Памфилова назвала безответственными призывы на несанкционированные митинги
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова осудила оппозиционных кандидатов за призывы на несанкционированный пикет 3 августа.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Москве мужчина насиловал свою дочь на протяжении 18 лет
Вечером в среду, 31 июля, в московское отделение полиции обратилась 31-летняя девушка с заявлением на своего отца, который насиловал ее восемнадцать лет - все началось, когда она была еще несовершеннолетний.
Обновлено вчера в 03:56
Общество
Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать
Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
Авто
Названы топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском рынке
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых дизельных автомобилей на рынке РФ.
Обновлено в 03:10
Политика
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие под Идлибом
Обновлено в 03:01
Экономика
АСВ выбрало агента для выплаты вкладчикам «Ассоциации»
По уточненным данным, за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 юридических лиц на сумму 213 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:11
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35