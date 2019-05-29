Футбол
Неймар остался без капитанской повязки в сборной БразилииВести.Ru вчера в 06:50
Новый обладатель капитанской повязки сыграл за сборную страны 138 матчей. В нынешнем составе больше него никто не провел столько встреч за национальную команду. Прежний капитан бразильцев Неймар лишен почетной обязанности решением главного тренера сборной Тите.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и покинул поле в сопровождении врача
Sport24.ruвчера в 17:08
Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии
Советский спортвчера в 17:38
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Обновлено вчера в 08:47
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
Отмечается, что в стране предлагается ввести понятие "отцовского капитала", который будет выплачиваться при появлении в семье третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Политика
Вучич: Полиция Косова задержала россиянина
Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Подросток с топором напал на девочку в саратовской школе
Обновлено вчера в 04:28
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено 27 мая в 17:29
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Зеленский посетил передовую Донбасса
Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер
Обновлено вчера в 23:45
Космос
Россияне из экипажа МКС сегодня выйдут в открытый космос
Обновлено в 00:06
Кино
Как HBO рефлексирует над катастрофой в Чернобыле
Угроза ядерной войны Руководство HBO после ознакомления с проектом пришло к тем же выводам, что и Мазин: события на расположенной где-то в Восточной Европе (локация загадочна для многих американцев) Чернобыльской АЭС, да ещё произошедшие более 30 лет назад, всё же будут актуальны для западного зрителя.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей
Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года, в период съемок фильма "Они сражались за Родину".
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Гаджеты
На манеже — всё те же. Новое поколение процессоров Intel Core X дебютирует осенью
Компания Intel объявила о том, что новые процессоры HEDT она выпустит уже этой осенью.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Представители Дерипаски назвали ложными доказательства Минфина США
Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что "доказательный меморандум" управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями.
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Выбило из океана
Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты
Xiaomi представила новые смартфоны Redmi
Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны в линейке Redmi: K20 и K20 Pro.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»
Судьба Brexit и сейчас остается неизвестной: договор об условиях "развода" так и не одобрен парламентом Великобритании, при этом страна теперь должна покинуть союз не позднее 31 октября.
Обновлено вчера в 17:25
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о попытках США дестабилизировать Россию
Советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий рассказал, как США намерены дестабилизировать Россию.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Суд отказался освобождать по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Обновлено вчера в 06:17
Политика
США просит Россию пересмотреть дело украинских моряков
Ранее Международным трибуналом ООН по морскому праву было выдвинуто требование к России по освобождению украинских моряков.
Обновлено вчера в 10:43