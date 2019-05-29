Неймар остался без капитанской повязки в сборной БразилииВести.Ru вчера в 06:50

Новый обладатель капитанской повязки сыграл за сборную страны 138 матчей. В нынешнем составе больше него никто не провел столько встреч за национальную команду. Прежний капитан бразильцев Неймар лишен почетной обязанности решением главного тренера сборной Тите.

Неймар остался без капитанской повязки в сборной Бразилии

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