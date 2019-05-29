Футбол

Неймар остался без капитанской повязки в сборной БразилииВести.Ru вчера в 06:50

Новый обладатель капитанской повязки сыграл за сборную страны 138 матчей. В нынешнем составе больше него никто не провел столько встреч за национальную команду. Прежний капитан бразильцев Неймар лишен почетной обязанности решением главного тренера сборной Тите.
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Неймар не смог до конца провести тренировку в сборной Бразилии из-за травмы

Матч ТВвчера в 21:16

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразилии и покинул поле в сопровождении врача

Sport24.ruвчера в 17:08

Неймар получил травму на тренировке сборной Бразили

Спорт-Экспрессвчера в 18:04

Неймар получил травму во время тренировки сборной Бразилии

Газета.Ruвчера в 17:52

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за повреждения

Чемпионатвчера в 17:18

Неймар получил травму колена и досрочно завершил тренировку сборной Бразилии

Советский спортвчера в 17:38

Неймар сыграл в теннисбол перед Кубком Америки (видео)

Sportmail.ru27 мая в 10:32
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Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Обновлено вчера в 08:47
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

Отмечается, что в стране предлагается ввести понятие "отцовского капитала", который будет выплачиваться при появлении в семье третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Политика

Вучич: Полиция Косова задержала россиянина

Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

Подросток с топором напал на девочку в саратовской школе

Обновлено вчера в 04:28
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено 27 мая в 17:29
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено вчера в 04:23
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Обновлено вчера в 23:45
Космос

Россияне из экипажа МКС сегодня выйдут в открытый космос

Обновлено в 00:06
Кино

Как HBO рефлексирует над катастрофой в Чернобыле

Угроза ядерной войны Руководство HBO после ознакомления с проектом пришло к тем же выводам, что и Мазин: события на расположенной где-то в Восточной Европе (локация загадочна для многих американцев) Чернобыльской АЭС, да ещё произошедшие более 30 лет назад, всё же будут актуальны для западного зрителя.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список

Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей

Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года, в период съемок фильма "Они сражались за Родину".
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Гаджеты

На манеже — всё те же. Новое поколение процессоров Intel Core X дебютирует осенью

Компания Intel объявила о том, что новые процессоры HEDT она выпустит уже этой осенью.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Представители Дерипаски назвали ложными доказательства Минфина США

Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что "доказательный меморандум" управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями.
Обновлено вчера в 22:15
Космос

Выбило из океана

Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты

Xiaomi представила новые смартфоны Redmi

Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны в линейке Redmi: K20 и K20 Pro.
Обновлено в 00:52
Здоровье

Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Туск назвал ситуацию с Brexit «вакциной от антиевропейской пропаганды»

Судьба Brexit и сейчас остается неизвестной: договор об условиях "развода" так и не одобрен парламентом Великобритании, при этом страна теперь должна покинуть союз не позднее 31 октября.
Обновлено вчера в 17:25
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы

Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика

США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о попытках США дестабилизировать Россию

Советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий рассказал, как США намерены дестабилизировать Россию.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Суд отказался освобождать по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Обновлено вчера в 06:17
Политика

США просит Россию пересмотреть дело украинских моряков

Ранее Международным трибуналом ООН по морскому праву было выдвинуто требование к России по освобождению украинских моряков.
Обновлено вчера в 10:43
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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