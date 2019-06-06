Неймар показал ногу после травмыЕвро-футбол.ру 16:45

Нападающий сборной Бразилии Неймар показал фото после полученной в товарищеском матче против Катара травмы. Напомним, травма помешает звёздному форварду сыграть на домашнем Кубке Америки.

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.

Единоборства Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Происшествия В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Авто Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.

Политика Путин предложил не продлевать договор СНВ-3 Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Спорт Пожизненно отстранённый Чёгин получил госконтракты на 8,5 млн рублей Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин выиграл государственные контракты на обеспечение безопасности спортивного центра, в котором работал раньше, на сумму 8,5 миллионов рублей.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

Футбол Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).

Гаджеты Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.

Происшествия В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Наука Популярность полового размножения объяснили защитой от рака Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.

Происшествия Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.

Космос Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Происшествия Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.

Наука В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.

Энергетика «Газпром нефть» позвала Shell на Ямал Компании создадут СП по разработке участков с запасами 1 млрд тонн «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.

Космос На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ» На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.

Здоровье В Подмосковье открылся новый Координационный онкологический центр Новый Координационный онкологический центр открылся в Московской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.