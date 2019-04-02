Футбол

Неймар оправился от травмы и вернулся к тренировкамProstoProSport 11:38

Бразилец получил повреждение пятой плюсневой кости в матче Кубка Франции со «Страсбуром» 23 января. В «ПСЖ» приняли решение не оперировать игрок, а провести консервативный курс лечения.
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Неймар провел первую тренировку после травмы

Sportbox.RU11:48

Неймар провел первую тренировку после травмы

Матч ТВ11:48

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

Soccer.ruвчера в 14:23

Неймар впервые с 23 января провел тренировку на поле

Спорт-Экспресс11:17

Неймар провел тренировку на поле. Он травмирован с 23 января

Sports.ru11:10

Неймар оправился от травмы и вернулся к тренировкам

ProstoProSport11:38

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы

РИА Новостивчера в 13:58
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Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован

В 2−3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Здоровье

Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов

"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Путешествия

Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян

Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.
Обновлено в 13:15
Политика

Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе

Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море

В целом в Москве «негативно» отнеслись к намерению Альянса отправить военные корабли в Черное море, отметил Песков.
Обновлено в 06:08
Общество

Минтранс не поддержал идею ввести ограничение на габариты ручной клади

Министерство транспорта не одобрило идею установить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Глюкоза поблагодарила Успенскую за концерт поцелуем в губы

В Москве проходит серия концертов, приуроченных к 65-летию звезды российского шансона Любови Успенской.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского

Обновлено в 09:07
Происшествия

На процессе по делу Кокорина и Мамаева опросят 45 свидетелей

Несколько десятков свидетелей будут вызваны в суд для дачи показаний по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:17
Музыка

Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13

Обновлено вчера в 12:05
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Футбол

Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападении

Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца

Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:22
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Тайна печати дракона»

Вторую часть фильма зрители ждали довольно долго, и дождались - объявлено, что 19 сентября фильм выйдет в российский прокат.
Обновлено в 11:53
Футбол

Валерий Карпин: «В моменте с VAR эмоций вообще не было»

Что касается момента с VAR, то эмоций вообще не было. Было непонятно, какой момент смотрели.
Обновлено в 14:48
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Гаджеты

Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса

В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Происшествия

Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше

Россиянин Денис Лисов, вывезший из Швеции троих своих детей, которые проживали в приемной семье, попросил убежище в Польше.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Единоборства

Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Футбол

Систему видеопомощи VAR впервые применили в российском футболе

Систему видеопомощи арбитрам VAR впервые использовали во время одного из матчей, проводимых под эгидой РФС.
Обновлено в 11:59
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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