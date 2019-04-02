Футбол
Неймар оправился от травмы и вернулся к тренировкамProstoProSport 11:38
Бразилец получил повреждение пятой плюсневой кости в матче Кубка Франции со «Страсбуром» 23 января. В «ПСЖ» приняли решение не оперировать игрок, а провести консервативный курс лечения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2−3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов
"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Путешествия
Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян
Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.
Обновлено в 13:15
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
В целом в Москве «негативно» отнеслись к намерению Альянса отправить военные корабли в Черное море, отметил Песков.
Обновлено в 06:08
Общество
Минтранс не поддержал идею ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта не одобрило идею установить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Глюкоза поблагодарила Успенскую за концерт поцелуем в губы
В Москве проходит серия концертов, приуроченных к 65-летию звезды российского шансона Любови Успенской.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского
Обновлено в 09:07
Происшествия
На процессе по делу Кокорина и Мамаева опросят 45 свидетелей
Несколько десятков свидетелей будут вызваны в суд для дачи показаний по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:17
Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено вчера в 12:05
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Футбол
Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападении
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца
Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:22
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Тайна печати дракона»
Вторую часть фильма зрители ждали довольно долго, и дождались - объявлено, что 19 сентября фильм выйдет в российский прокат.
Обновлено в 11:53
Футбол
Валерий Карпин: «В моменте с VAR эмоций вообще не было»
Что касается момента с VAR, то эмоций вообще не было. Было непонятно, какой момент смотрели.
Обновлено в 14:48
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась до анонса
В Лос-Анджелесе заметили рекламу Powerbeats Pro — пока еще не анонсированных Apple беспроводных наушников под брендом Beats.
Обновлено в 13:22
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Происшествия
Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше
Россиянин Денис Лисов, вывезший из Швеции троих своих детей, которые проживали в приемной семье, попросил убежище в Польше.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Футбол
Систему видеопомощи VAR впервые применили в российском футболе
Систему видеопомощи арбитрам VAR впервые использовали во время одного из матчей, проводимых под эгидой РФС.
Обновлено в 11:59