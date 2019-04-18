Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»Евро-футбол.ру вчера в 12:44

Нападающий "ПСЖ" Неймар может выйти на поле в матче Лиги 1 с "Монако". По информации RMC Sport, бразильский форвард восстановился после травмы плюсневой кости и готов к возвращению на поле. Шансы на то, что 27-летний футболист сыграет с "Монако", оцениваются как высокие.

Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»

Политика Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Политика Зеленский объявит информационную войну Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются Киевом, не должно быть никакого особого статуса.

Происшествия Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».

Политика В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Происшествия В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.

Шоу-бизнес Анна Нетребко отменила два концерта из-за болезни У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко, гастрольный и концертный график расписан на годы вперед.

Хоккей Гол Овечкина, сравнявший счёт с «Каролиной», попал на видео Гол, который забил форвард КХ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ворота "Каролина Харрикейнз", попал на видео и был опубликован в соцсетях. https: / / twitter.com / ianoland / status / 1119033485816160256 Благодаря этому голу, забитому во втором периоде на 11-й, "Вашингтон" сравнял счёт.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.

Общество Без права на ошибку: правила сдачи экзамена в ГИБДД могут ужесточить Граждан России, которые сдают экзамен на получение водительского удостоверения, могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части экзамена.

Шоу-бизнес Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.

Происшествия В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.

Политика Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Политика Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с официальным визитом с 25 по 28 мая.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Здоровье Какие правила уберегут волгоградцев от развития близорукости Специалисты называют близорукость одним из самых распространенных нарушений зрения в современном мире.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.

Происшествия Пьяный водитель иномарки протаранил стену аптеки в Красноярске Глубокой ночью в Красноярске пьяный водитель Nissan на всей скорости влетел в здание жилой пятиэтажке, на первом этаже которой располагается аптека.

Авто Renault Arkana: все модификации кроссовера для России В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.

Авто Бренд Great Wall показал в Шанхае новый пикап P-серии Китайская компания Great Wall официально представила на автосалоне в Шанхае новую модель пикапа Great Wall P-серии.