Футбол

Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»Евро-футбол.ру вчера в 12:44

Нападающий "ПСЖ" Неймар может выйти на поле в матче Лиги 1 с "Монако". По информации RMC Sport, бразильский форвард восстановился после травмы плюсневой кости и готов к возвращению на поле. Шансы на то, что 27-летний футболист сыграет с "Монако", оцениваются как высокие.
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