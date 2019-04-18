Футбол
Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»Евро-футбол.ру вчера в 12:44
Нападающий "ПСЖ" Неймар может выйти на поле в матче Лиги 1 с "Монако". По информации RMC Sport, бразильский форвард восстановился после травмы плюсневой кости и готов к возвращению на поле. Шансы на то, что 27-летний футболист сыграет с "Монако", оцениваются как высокие.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Экономика
Дивидендная доходность по акциям «Северстали» оценивается в 3,4%
Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2019 года в размере 35,43 руб. на акцию, сообщила компания.
Обновлено в 04:10
Авто
Renault получил сертификат на купе-кроссовер Arkana
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдало одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер Arkana.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
В Турции заявили, что продолжат участвовать в производстве F-35
Анкара продолжит свое участие в программе по производству истребителей пятого поколения F-35, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Обновлено вчера в 13:03
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Авто
Названы самые популярные подержанные хэтчбеки в России
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой
Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Политика
Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Политика
HBO запретил Трампу использовать фразы и образы из «Игры престолов»
Телеканал HBO, транслирующий сериал «Игра престолов», обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.
Обновлено в 02:49
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Накануне в результате несчастного случая в одном из детских садов погиб четырехлетний мальчик: он просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 04:13
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер
Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Китай испытал турбовентиляторный двигатель
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Общество
На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания
Напомним, 6 февраля 2019 года депутат екатеринбургской гордумы от ЕР Елена Дерягина оскандалилась своим заявлением на тему школьного питания.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор
Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51