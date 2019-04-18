Футбол

Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»Евро-футбол.ру вчера в 12:44

Нападающий "ПСЖ" Неймар может выйти на поле в матче Лиги 1 с "Монако". По информации RMC Sport, бразильский форвард восстановился после травмы плюсневой кости и готов к возвращению на поле. Шансы на то, что 27-летний футболист сыграет с "Монако", оцениваются как высокие.
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Неймар сегодня пройдет важное обследование

Soccer.ru01:52

Неймар восстановился от травмы и готов сыграть против «Монако»

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Неймар, не игравший с января, вернется на поле в матче с «Монако»

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Неймар оправился от травмы и готов сыграть с «Монако»

Евро-футбол.рувчера в 12:44

Неймар вернётся на поле в матче с «Монако»

Чемпионатвчера в 12:24

Неймар готов сыграть с «Монако»

Спорт-Экспрессвчера в 12:53
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Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

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Россия запретила экспортировать нефть на Украину

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Авто

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Политика

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Обновлено в 01:23
Экономика

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Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2019 года в размере 35,43 руб. на акцию, сообщила компания.
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Авто

Renault получил сертификат на купе-кроссовер Arkana

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Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

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Анкара продолжит свое участие в программе по производству истребителей пятого поколения F-35, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Обновлено вчера в 13:03
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Авто

Названы самые популярные подержанные хэтчбеки в России

Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
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Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Политика

Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
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HBO запретил Трампу использовать фразы и образы из «Игры престолов»

Телеканал HBO, транслирующий сериал «Игра престолов», обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.
Обновлено в 02:49
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Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
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Обновлено в 01:30
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В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
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Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Накануне в результате несчастного случая в одном из детских садов погиб четырехлетний мальчик: он просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 04:13
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер

Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Китай испытал турбовентиляторный двигатель

Обновлено в 03:57
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В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, сколько прислуги работает в её доме

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Общество

На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания

Напомним, 6 февраля 2019 года депутат екатеринбургской гордумы от ЕР Елена Дерягина оскандалилась своим заявлением на тему школьного питания.
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Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор

Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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