Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клубВести.Ru 06:57

Напомним, что Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года ради пятилетнего контракта с "ПСЖ", которому он обошелся в 222 миллиона евро. Но после двух сезонов в парижском клубе звездный форвард захотел вернуться в Каталонию, о чем уже сообщил руководству парижан.

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