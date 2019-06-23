Футбол
Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клубВести.Ru 06:57
Напомним, что Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года ради пятилетнего контракта с "ПСЖ", которому он обошелся в 222 миллиона евро. Но после двух сезонов в парижском клубе звездный форвард захотел вернуться в Каталонию, о чем уже сообщил руководству парижан.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:14, Вашингтон
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