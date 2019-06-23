Футбол

Неймар обещает футболистам «Барселоны» вернуться в клубВести.Ru 06:57

Напомним, что Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года ради пятилетнего контракта с "ПСЖ", которому он обошелся в 222 миллиона евро. Но после двух сезонов в парижском клубе звездный форвард захотел вернуться в Каталонию, о чем уже сообщил руководству парижан.
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Неймар – игрокам «Барселоны»: Спокойно, я возвращаюсь

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Неймар — игрокам «Барселоны»: расслабьтесь, я вернусь

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Sports.ru06:50

СМИ: Неймар пообещал игрокам «Барселоны» вернуться в команду

Матч ТВ06:17

СМИ: Неймар написал игрокам «Барселоны», что вернется в каталонскую команду

Спорт-Экспресс06:04

Неймар пообещал игрокам «Барселоны», что вернется

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