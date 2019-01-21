Футбол

Неймар о переходе в «Реал»: «Сообщу, как только что-то будет решено»Sport24.ru вчера в 16:08

Нападающий «ПСЖ» Неймар намекнул на переговоры с мадридским «Реалом» о переходе.
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Неймар высказался о возможном переходе в «Реал»

Спорт день за днем02:34

Неймар - о слухах вокруг перехода в «Реал»: «Как только появится что-то определённое, я расскажу всем»

Евро-футбол.рувчера в 15:04

Неймар: «Реал»? Как только появится что-то определённое, я всем расскажу

Чемпионатвчера в 16:03

Неймар — о возможном переходе в «Реал»: «Как только появится что-то определенное, я всем расскажу»

Sportbox.RUвчера в 15:28

Неймар — о возможном переходе в «Реал»: «Как только появится что-то определенное, я всем расскажу»

Матч ТВвчера в 15:28

«Как только появится определенность, я всем об этом расскажу». Неймар намекнул на переговоры с «Реалом»

Спорт-Экспрессвчера в 14:51

Неймар о переходе в «Реал»: «Сообщу, как только что-то будет решено»

Sport24.ruвчера в 16:08
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Автоматически обработано 7196 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

Мэр Таганрога объяснил выплату пособия в 47,5 рубля многодетной матери

Информация о назначении жительнице Таганрога социального пособия в размере 47,5 рубля «вырвана из контекста», заявил мэр города Андрей Лисицкий.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных

В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска.
Обновлено в 01:32
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала у себя в Twitter видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С1" сирийских вооруженных сил.
Обновлено в 01:55
Происшествия

13 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Боливии

19 января не менее 22 человек погибли, более 35 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Боливии.
Обновлено в 03:01
Авто

Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами

Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

На юге России раскрыта финансировавшая боевиков ячейка «ИГ»

Правоохранители возбудили три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" Справка "РГ" В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны.
Обновлено в 02:26
Экономика

Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске

Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте.
Обновлено в 03:17
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

ВМФ России сопровождает вошедшие в Балтийское море эсминцы США

Силы Балтийского флота взяли на сопровождение американские военные корабли, вошедшие в южную часть Балтийского моря.
Обновлено в 02:39
Общество

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Москве мужчина расстрелял своих похитителей

Обновлено вчера в 16:55
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто

Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Экономика

Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-Казань

Обновлено в 01:56
Общество

В Магнитогорске организована проверка анонимок с угрозами взрывов

В Магнитогорске с самого утра идет проверка по факту появления анонимных сообщений об угрозе взрывов.
Обновлено в 03:00
Экономика

Продукты изымают из перепродажи

Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Кино

Умер продюсер «Рэмбо», «Терминатора» и «Красной жары»

Венгерский продюсер и бизнесмен, правительственный комиссар по развитию и сохранению венгерского кинематографа Эндрю Джордж Вайна скончался 20 января в своем доме в Будапеште на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за оползня на Бурее

В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея на территории всего Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 00:37
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили Lada 2018 года выпуска

Только до конца января во всех дилерских центрах LADA действуют специальные условия на покупку автомобилей 2018 года выпуска.
Обновлено в 01:35
Космос

К Земле летит огромный астероид. Названа новая дата конца света

По данным ученых, 13 апреля 2029 года астероид приблизится к Земле на опасное расстояние в 38 тысяч километров — это в десять раз меньше, чем от голубой планеты до ее спутника — Луны.
Обновлено вчера в 13:15
Гаджеты

Apple вернула в продажу iPhone SE

Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.
Обновлено вчера в 07:03
Здоровье

В поликлиниках Петербурга людям с ВИЧ перестали выдавать лекарства

В отделениях хронических вирусных инфекций петербургских поликлиник пациентам с ВИЧ-инфекцией перестали выдавать лекарства, так называемую терапию, необходимую для поддержания на должном уровне иммунитета.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Афганистане при взрыве у базы спецслужб погибли 18 человек

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено вчера в 08:59
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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