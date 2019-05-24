Футбол
Неймар: нравится сталкиваться с новыми вызовамиЧемпионат 11:04
Форвард «ПСЖ» Неймар во время выполнения обязательств по одному из спонсорских контрактов сказал, что любит получать новые вызовы.
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Неймар без разрешения Тухеля пропустил тренировку «ПСЖ» из-за вызова в сборную
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