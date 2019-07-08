Футбол
Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖLiveSport.ru вчера в 13:53
Как говорится на официальном сайте футбольного клуба ПСЖ, клуб объявил на 8 июля общекомандный сбор, однако один из футболистов проигнорировал это сообщение. Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
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Отец Неймара: «Мой сын приедет в расположение „ПСЖ“ 15 июля. Нет никакой драмы»
Sport.ruвчера в 15:58
Отец Неймара рассказал, что форвард приедет в расположение «ПСЖ» 15 июля и что клубу известно об том
Спорт-Экспрессвчера в 14:49
Отец Неймара: «„ПСЖ“ знал о причинах неявки сына. Он вернется в команду 15 июля»
Матч ТВвчера в 15:21
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В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
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Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев
За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
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Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
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В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива
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По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
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Вопрос о возобновлении торгового эмбарго для Грузии вносится в Госдуму
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:34
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На Украине подготовили ходатайство об аресте активов Порошенко
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
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Правообладатели выдвинули предложение целиком удалять пиратские сайты
Удаления из поисковиков отдельных страниц с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если на сайте регулярно распространяется нелегальный материал, то поисковик в сети не должен вообще выдавать на него ссылки.
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MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин
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Обновлено в 05:48
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Проливной дождь затопил петербургские улицы
Во вторник, 9 июля, в Петербурге из-за ливня затопило несколько улиц.
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Xiaomi представила светодиодное зеркало для макияжа с сенсорным управлением за $20
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Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже
Недавно бебиситтер рассказала, что Джоли относится к наследникам, как к взрослым и разрешает им пить алкоголь.
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