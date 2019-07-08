Футбол

Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖLiveSport.ru вчера в 13:53

Как говорится на официальном сайте футбольного клуба ПСЖ, клуб объявил на 8 июля общекомандный сбор, однако один из футболистов проигнорировал это сообщение. Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
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