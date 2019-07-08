В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан. В сообщении пресс-службы отмечается, что клуб примет соответствующие меры в связи со сложившейся ситуацией.

«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды

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