Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Нимом»Советский спорт 08:30
Как сообщает журналист ESPN FC Джонатан Джонсон, официальные лица французского клуба подтвердили информацию о том, что Неймар не сыграет против Нима на фоне активных слухах о том, что бразилец намерен покинуть Францию в ближайшее время.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
Обновлено в 06:28
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Москве госпитализирован предполагаемый фигурант дела о массовых беспорядках
Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева срочно доставили в больницу из изолятора после резкого повышения уровня сахара в крови.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до 12
Медицинскую помощь в связи с новыми взрывами на военном складе рядом с городом Ачинском Красноярского края оказали 12 пострадавшим, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 06:49
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
Акции протеста в Москве. Александр Бородай прокомментировал волнения
На фоне акций протеста против недопуска на выборы в Московскую Городскую Думу части кандидатов, нарушивших порядок сбора подписей, многие пассионарные организации выразили свое несогласие с действиями т.н. «оппозиции».
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
«Инсайдеры» открывают тайны ФК «Сочи»
Зрители МАТЧ ПРЕМЬЕР узнают, какую роль он сыграл в переходе нападающего сборной России Дмитрия Полоза, кто из звезд лондонского «Арсенала» мог оказаться в составе, бюджет команды и через сколько лет ФК «Сочи» планирует выступать в еврокубках.
Обновлено в 07:56
Футбол
Алисон может пропустить до 6 недель из-за травмы
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, получивший травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1), может пропустить около 4-6 недель.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.
Обновлено в 08:19
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Тамбов» открыл счет в матче с «Оренбургом»
Защитник "Тамбова" Седрик Гогуса забил гол на 26-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
Обновлено в 07:35
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Оксана Федорова впервые за долгое время показала мужа
Оксана Федорова сегодня празднует день рождения своей семьи. Девять лет назад она вышла замуж за Андрея Бородина.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54