Как сообщает журналист ESPN FC Джонатан Джонсон, официальные лица французского клуба подтвердили информацию о том, что Неймар не сыграет против Нима на фоне активных слухах о том, что бразилец намерен покинуть Францию в ближайшее время.

Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Нимом»

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