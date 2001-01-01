Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 16:45
Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe. Также Неймар не примет участия в матче против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты
RED скоро начнет испытания камеры Komodo
Руководитель компании Джарред Лэнд (Jarred Land) опубликовал на официальном форуме снимок, на котором показан фрагмент будущей камеры Komodo.
Обновлено вчера в 03:05
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава.
Обновлено вчера в 16:52
Культура
Пробежка как искусство. Бегун рисует картины с помощью трекера
Житель Сан-Франциско во время пробежек создает рисунки на картах с помощью фитнес-трекера.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
В Госдуме ответили на протест Украины против визита Медведева в Крым
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что Киев по-прежнему идет путем конфронтации с Москвой.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Николай Должанский с женой ждут ребенка
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Петербурге нашли мертвым экс-чемпиона России по кикбоксингу
Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко обнаружен мертвым в Петербурге.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Московский ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 01:21
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Умер известный журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:42
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»
Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
Обновлено вчера в 10:30
Космос
В Москве представили проект аппарата, который изучит участки Луны
В московском Музее космонавтики презентовали проект микроспутника, разработанный российскими инженерами для изучения участков Луны, информирует ТАСС.
Обновлено 26 июля в 06:32