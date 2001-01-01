Футбол

Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс вчера в 16:45

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Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe. Также Неймар не примет участия в матче против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.
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