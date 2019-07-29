Напомним, что этим летом Неймар открыто заявил о желании вернуться в "Барселону". Каталонцы готовы предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор. В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

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