Футбол

Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс 16:45

5 фото
Напомним, что этим летом Неймар открыто заявил о желании вернуться в "Барселону". Каталонцы готовы предложить за него парижанам 100 миллионов евро, а также двух игроков из списка на выбор. В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Неймар пропустит все товарищеские игры «ПСЖ» и матч за Суперкубок Франции

Sport24.ru19:20

СМИ: Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

Матч ТВ18:12

Неймар не сыграет с «Сиднеем», бразилец продолжает работать отдельно от «ПСЖ»

Чемпионат10:26

Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

Спорт-Экспресс16:45

Неймар не сыграет с «Сиднеем»

Soccer.ru11:02

Неймар не поможет «ПСЖ» в матче с «Сиднеем»

Bookmaker-ratings.ru10:33

СМИ: Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

Sportbox.RU18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Политика

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Технологии

На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии

Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика

Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Обновлено в 03:33
Происшествия

В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Невельске водитель «Лады» без прав ушел в кювет

27 июля в 14 часов 30 минут 49-летний водитель, лишенный права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем "Лада", двигался в северном направлении по улице Приморской в Невельске.
Обновлено в 19:26
Политика

В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией

Участники акции требуют от правительства внеблокового статуса для Грузии, отказа от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Гаджеты

Флагман Nokia 9.1 PureView выйдет в октябре с модемом 5G и доработанной камерой Light

Флагман получит доработанную камеру Light и модем, способный работать в сетях 5G.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено вчера в 09:09
Футбол

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:27
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию

Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено в 10:29
Спорт

Мужская и женская сборные России выиграли ЧЕ по пляжному регби

Обновлено в 17:57
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес

Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери

Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.
Обновлено в 10:08
Политика

Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Космос

В Москве представили проект аппарата, который изучит участки Луны

В московском Музее космонавтики презентовали проект микроспутника, разработанный российскими инженерами для изучения участков Луны, информирует ТАСС.
Обновлено 26 июля в 06:32
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Обновлено в 19:17
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Происшествия

У больницы Навального задержали более 20 человек

Правоохранители задержали 21 человека у больницы, куда госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, передает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 18:14
Политика

Трамп хочет объявить антифашистов в США террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность признания движения американских антифашистов террористической организацией.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России

В России все больше говорят о теме репродуктивного насилия: нарушениях и агрессии со стороны персонала роддомов по отношению к пациенткам.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Трех человек расстреляли около заправки во Франции

Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один - получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Секретный корабль принял участие в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке

Владивосток принял парад честь Дня Военно-морского флота. В Амурский залив вышло около 40 боевых кораблей.
Обновлено в 00:28
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное