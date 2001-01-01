Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста, который восстанавливается после травмы, сообщает L'Equipe. Также Неймар не примет участия в матче против "Ренна" за Суперкубок Франции, запланированный на 3 августа.

Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции

Футбол Месси, Суарес и Альба встретились с Фабрегасом на вечеринке на Ибице Трое футболистов «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба вместе со своими жёнами проводят последние дни отпуска на Ибице, где провели вечеринку вместе с бывшим партнёром по каталонскому клубу Сеском Фабрегасом.

Происшествия В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека В Ростовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» два человека погибли, девять получили травмы, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Происшествия В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Общество Совет Федерации одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему количеству малообеспеченных семей получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Общество Милонов предложил наказывать за одежду с нецензурными надписями Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять на исправительные работы людей, появляющихся в общественных местах в одежде со словами, схожими по написанию или звучанию с нецензурными.

Политика Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.

Происшествия Алексея Навального выписали из больницы Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест.

Происшествия Жители массово отравились шаурмой в Якутии "После отравления за медицинской помощью обратились 22 человека, в том числе восемь детей — это жители сел Чурапча, Дирин, Телей-Дирин", — отмечается в сообщении.

Армия и оружие Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.

Авто Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России Volvo отзывает 4,5 тыс. машин в России из-за возможности расплавления впускного коллектора двигателя. Это может привести к возгоранию.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов "Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Футбол Черышев впервые вышел на поле после травмы Футболист сборной России Денис Черышев провел первый матч после травмирования.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Армия и оружие Иран показал на видео захват британского танкера Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Политика Уволен глава полиции Днепропетровской области "Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.

Происшествия В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.

Баскетбол Базаревич: ситуация с Мозговым решится в четверг, Швед приедет позже Ситуация с центровым сборной России по баскетболу Тимофеем Мозговым решится в четверг, защитник Алексей Швед присоединится к команде позже, заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

Авто УАЗ представил «Патриот» с «автоматом» Фото: Евгений Костин Пока "автомат" Punch Powerglide 6L50 останется уделом "Патриота", позднее он появится на "Пикапе" и УАЗ "Профи".

Происшествия В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

Политика Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.

Политика Путин поручил ФАС обратить внимание на рост тарифов в регионах Президент России Владимир Путин поручил ФАС обратить особое внимание на рост тарифов в регионах России.